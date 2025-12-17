La 'supergripe' H3N2, los síntomas de la variante que dispara los casos de gripe

Sanidad recomienda desde este lunes el uso de mascarilla en centros sanitarios. Los casos de gripe están al alza. Europa enfrenta una temporada invernal marcada por un brote sin precedentes de gripe H3N2 (variante K de la influenza A).

El adelanto de la epidemia de gripe en España se debe a la variante K de la gripe A, según afirman los expertos como el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Javier Millán.

Además, el incremento de los casos se refleja también en los hospitales donde ha aumentado el número de ingresos y la tasa de hospitalización como consecuencia de los virus respiratorios. Los colectivos más vulnerables son personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades oncohematológicas.

Al brote de la variante de la 'supergripe' H3N2 se suma la presencia de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2.

La variante K de H3N2

La variante K de H3N2 es menos común que otros subtipos y la han señalado como la principal causante de laola de gripe que se vive en las últimas semanas. Al ser menos común, la población tiene una menor inmunidad poblacional y una mayor transmisión.

La variante K del virus de la gripe A (H3N2) es extremadamente transmisible, pero no por ello más virulenta. "Al ser más transmisible, infecta con más facilidad, de manera que hay más contagios y por tanto más casos; un mayor impacto sanitario, aunque este virus no sea más grave que otros, sí se contagia más", explica en 'Europa Press' el doctor Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología.

Los expertos insisten en la vacunación como mejor defensa frente a las complicaciones que puedan surgir de la infección aunque las vacunas previstas no coinciden al 100% con la cepa que circula. Moraga-Llop recuerda en este sentido que la vacuna de la gripe varía cada año, y no hay de momento una universal.

Síntomas y medidas de precaución

Los síntomas de la gripe de la variante K de H3N2 incluyen fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular, fatiga y molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.

El cansancio y el dolor muscular son los síntomas más notorios en la actualidad y los grupos de mayor riesgo son ancianos, niños, personas inmunodeprimidas y embarazadas.

Los médicos de Urgencias han recordado que el virus de la gripe se transmite de persona a persona por el aire, a través de las gotitas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar.

Por ello, recuerdan la importancia de adoptar medidas para prevenir los contagios: lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, usar pañuelos desechables, evitar los besos o compartir vasos, cubiertos, toallas... También aconsejan el uso de la mascarilla.

