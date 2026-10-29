Pedro Cavadas reflexiona sobre el sufrimiento de las víctimas del accidente de trenes de Toledo en La Mesa

Pedro Cavadas ha compartido en La Mesa una reflexión sobre el dolor de las víctimas del accidente de trenes de Toledo. El médico ha puesto el foco en la dificultad de encontrar palabras para quienes atraviesan una situación devastadora.

"¿Qué le vas a decir a una persona a la que se le ha terminado el mundo?", ha planteado el cirujano, resumiendo la complejidad emocional que supone enfrentarse a las consecuencias de una tragedia de estas características.