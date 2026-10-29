Miguel relata cómo logró sobrevivir al choque de trenes de Toledo: un testimonio que emociona en Y ahora Sonsoles

Miguel ha contado en Y ahora Sonsoles cómo vivió el choque de trenes ocurrido en Toledo. Su testimonio refleja el impacto que ha tenido el accidente en quienes consiguieron sobrevivir.

El protagonista ha expresado su convicción de que un ángel lo protege, una creencia con la que intenta explicar su supervivencia. Su relato pone el foco en la experiencia personal de una de las personas que vivieron la tragedia.