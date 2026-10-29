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Y AHORA SONSOLES
El estremecedor relato de José tras sobrevivir al accidente de trenes de Toledo: acabó con las gafas clavadas en un ojo
Uno de los heridos en la tragedia ferroviaria de Toledo cuenta en Y ahora Sonsoles cómo sufrió el impacto y revela lo ocurrido con el tendido eléctrico.
José ha relatado en directo a Sonsoles Ónega los angustiosos momentos que vivió durante el accidente de trenes de Toledo. La fuerza del impacto lo desplazó cuatro asientos y provocó que terminara con las gafas clavadas en un ojo.
Afortunadamente, el superviviente solo ha sufrido magulladuras y algunas heridas. Sin embargo, también ha contado en Y ahora Sonsoles que parte del tendido eléctrico cayó cerca del lugar donde se encontraba, causando lesiones a varias personas. Su testimonio refleja la dureza de una tragedia que sigue dejando relatos estremecedores.