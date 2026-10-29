Begoña Villacís muestra su preocupación por Fátima Báñez desaparecida tras el accidente de Toledo

Begoña Villacís se ha mostrado especialmente afectada por la desaparición de Fátima Báñez tras el accidente ferroviario de Toledo. La exministra de Trabajo figura entre las personas cuyo paradero se desconoce mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Villacís ha recordado que estuvo con ella hace solo tres semanas. Además, ha manifestado su indignación por el segundo accidente mortal de trenes en menos de un año, lamentando que vuelva a producirse una tragedia de estas características.