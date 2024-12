Los vecinos de Sacromonte y Albaicín ante los robos, ocupaciones y drogas que han inundado ambos barrios: "Nos da miedo hasta salir a la calle"

En estos barrios granadinos, la inseguridad ha llevado a los vecinos a vivir con miedo tras una serie de asaltos violentos. “Me apuntaron con una navaja y me cogieron del cuello sujetándome para que no me moviera ni hablara”, relata un vecino visiblemente afectado. “Uno estaba en la puerta controlando la calle y otros dos levantando todo: armarios, cocina, todos los cuartos. Se llevaron 1.500 euros. Ahora tenemos la cancela cerrada. Antes dejábamos las puertas de par en par, pero ya no. Me da miedo hasta salir a la calle a cualquier cosa”.

Los testimonios revelan que la violencia no distingue edades. Paco y Juan, vecinos de Sacromonte, advierten: “Estamos expuestos continuamente a que ocurra cualquier desgracia. Las personas jóvenes aún podemos defendernos, pero las mayores...".

“Es lamentable ver a una persona de 70 años siendo arrastrada por el suelo”

Además de los robos, los residentes denuncian problemas relacionados con drogas y ocupaciones ilegales. “Estamos aquí abandonados. Asaltan a la gente mayor, se meten en las casas… . Vivimos intranquilos”, expresan.

Ante esta situación, los vecinos exigen mayor presencia policial y un refuerzo de la seguridad en la zona, que no solo es popular por su belleza y cercanía a la Alhambra, sino también por ser una atracción turística. “La policía no tiene la autoridad que debería tener para atajar este problema. Necesitamos que se les dé más competencias para detener a estos delincuentes y expulsarlos del país”, concluyen.

Mientras tanto, la sensación de miedo sigue creciendo entre los habitantes, que piden medidas urgentes para recuperar la tranquilidad en estos icónicos barrios granadinos.

