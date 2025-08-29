Antena 3 LogoAntena3
La hermana de Michu habla en exclusiva en Más Espejo sobre la custodia de su sobrina: "No me parece bien que la niña se vaya con Ortega Cano, es un expresidiario"

¿Está capacitado Ortega Cano para hacerse cargo de su nieta? Batalla legal por la hija de Michu y José Fernando.

Tamara

Espejo Público
Hace tan solo un mes y 22 días del temprano fallecimiento de Michu, la que fuera pareja de José Fernando fallecía con tan solo 33 años, sacudiendo a su familia y al 'Clan Ortega Cano', e Informalia ha publicado una noticia en la que dice que: "La hija de Michu y José Fernando, se instala en Madrid y comienza una nueva vida junto a su abuelo Ortega Cano, y su tía Gloria Camila", ya que al parecer, esta era la última voluntad de Michu.

"Legalmente no se la han llevado"

Pero, ¿Qué opina de esta decisión la familia materna de la menor?,Espejo Público ha hablado en exclusiva con Tamara, la hermana de Michu, quien ha reconocido que: "Ellos no tienen la custodia, legalmente no se la han llevado, hay unas voluntades de mi hermana que sí refuerzan a Ortega Cano, pero el juez tendrá que ver la situación".

"Ortega Cano

Tamara relata en exclusiva en Espejo Público que se llevaron a su sobrina "porque ella no estaba en su casa", y que no le parece justo que esté con Ortega Cano y Gloria Camila, ya que Gloria "tiene 2 delitos de alcoholemia" y Ortega Cano es un "expresidiario".

La opinión de Pilar Vidal

Una noticia que ha sido comentada en el plató de Más Espejo por Pilar Vidal, quien ha reconocido que no le parece justo: "Aquí no se trata de la lucha de poderes, sino de la estabilidad que se le pueda dar a la menor. Ortega Cano será mayor, pero la infraestructura de su casa es buena, y Gloria Camila también podría hacerse cargo. Ahora está habiendo un enfrentamiento innecesario, la decisión la toma el juez".

Tamara

Países de la Unión Europea, como Alemania, han abierto la puerta a volver a establecer el servicio militar obligatorio a sus ciudadanos. Más Espejo ha abordado el tema y los colaboradores han debatido sobre esta posibilidad en España. ¿Obliga la actualidad a hacerlo?

