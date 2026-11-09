Nacho, con el “corazón acelerado”, estrena el marcador por todo lo alto: un panel de 1.795 euros

Mientras Mónica y María iban acumulando dinero en sus respectivos marcadores, Nacho veía cómo se le escapaba la suerte en sus tiradas. Sin embargo, haciendo honor a aquello de que quien la sigue, la consigue, el concursante se ha enfrentado a un panel en blanco para estrenarse por todo lo alto.

Cayendo hasta en tres ocasiones en la casilla de 150€, entre otras, y eligiendo consonantes repetidas, Nacho ha sentido los nervios aflorar poco a poco. “Estoy ahora mismo…”, decía, sin ser capaz de resolver el panel cuando ya había sumado 1.475€.

Pasando por los pelos un Se lo doy, el concursante ha logrado hacerse con el Premio: un cepillo de dientes valorado en 320€. “Tengo el corazón acelerado no, lo siguiente”, comentaba temblando: “¡Creo que lo tengo!”. Así, con todo lo acumulado hasta el momento, Nacho se ha estrenado con 1.795€.

¿Te has perdido este emocionante panel? Puedes verlo completo en el vídeo de arriba.