Mejores momentos | 9 de noviembre
Nacho, con el “corazón acelerado”, estrena el marcador por todo lo alto: un panel de 1.795 euros
Nacho no estaba teniendo la mejor de las suertes en sus tiradas hasta que, a base de intentarlo, ha logrado estrenarse con nada menos que un panel de 1.795€.
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Mientras Mónica y María iban acumulando dinero en sus respectivos marcadores, Nacho veía cómo se le escapaba la suerte en sus tiradas. Sin embargo, haciendo honor a aquello de que quien la sigue, la consigue, el concursante se ha enfrentado a un panel en blanco para estrenarse por todo lo alto.
Cayendo hasta en tres ocasiones en la casilla de 150€, entre otras, y eligiendo consonantes repetidas, Nacho ha sentido los nervios aflorar poco a poco. “Estoy ahora mismo…”, decía, sin ser capaz de resolver el panel cuando ya había sumado 1.475€.
Pasando por los pelos un Se lo doy, el concursante ha logrado hacerse con el Premio: un cepillo de dientes valorado en 320€. “Tengo el corazón acelerado no, lo siguiente”, comentaba temblando: “¡Creo que lo tengo!”. Así, con todo lo acumulado hasta el momento, Nacho se ha estrenado con 1.795€.
¿Te has perdido este emocionante panel? Puedes verlo completo en el vídeo de arriba.
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