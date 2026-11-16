El Hierro al límite: la isla recibe siete cayucos en una sola jornada

El Hierro ha vivido este domingo una jornada sin precedentes en la ruta migratoria canaria. Siete cayucos con más de 1.200 migrantes a bordo llegaron a la isla, en una de las mayores cifras registradas en un solo día. Se trata, además, del segundo día consecutivo en el que se superan las mil llegadas, una situación que ha puesto al límite la capacidad de respuesta de la isla.

La presión migratoria se deja sentir especialmente entre una población que no alcanza los 12.000 habitantes empadronados. "Esto es una isla de 11.000 habitantes empadronados y viviendo somos 9.000, y son los que están entrando diariamente", asegura una vecina que reconoce el desbordamiento que vive la isla. El malestar también se refleja en el día a día. Algunas playas han tenido que cerrar y los residentes han visto alteradas sus rutinas. "Han cerrado la playa. Yo iba todos los días y ya no puedo ir", explica otro vecino.

Una situación que los afectados trasladaron al ministro Ángel Víctor Torres durante su visita a la isla, donde pudo conocer de primera mano las dificultades que atraviesa la población.

Los pescadores y empresas, también afectados

Las consecuencias de esta situación van más allá de la atención a los migrantes. Los pescadores y las empresas de buceo también denuncian las dificultades para desarrollar su actividad habitual ante la falta de espacio y los problemas de operatividad en las instalaciones portuarias. Desde una empresa de buceo explican que la situación está afectando directamente a su trabajo: "A la hora de traer la embarcación y de colocarla no tenemos sitio ni para echar gasolina".

Los turistas que se encuentran en la isla tampoco ocultan su sorpresa ante la dimensión de las llegadas. "Una cosa es verlo por la televisión y otra verlos en persona", relata uno de ellos.

Salvamento marítimo y los snaitarios, al límite

Mientras tanto, los equipos de Salvamento Marítimo trabajan sin descanso para atender las sucesivas embarcaciones que alcanzan la costa. A esta labor se suma el esfuerzo de los profesionales sanitarios, que deben hacer frente a una presión asistencial extraordinaria.

La infraestructura sanitaria disponible resulta insuficiente para atender un volumen tan elevado de personas. "Tenemos 31 camas y un salón de actos que hemos tenido que dotar de camas para seguir brindando la atención sanitaria" nos explica Luis Gutiérrez médico en El Hierro.

El gobierno de Canarias reclama más medios

Los migrantes llegan después de pasar, en muchos casos, hasta siete días en alta mar, en una travesía especialmente peligrosa. La ruta canaria está considerada las más mortífera del mundo y buena parte de las embarcaciones parten desde países como Senegal y Gambia. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales para afrontar la emergencia migratoria. El Ejecutivo insular reclama más medios para garantizar una atención adecuada a las personas que llegan y evitar que la presión recaiga sobre territorios con una capacidad limitada, como El Hierro.

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