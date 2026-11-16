Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis migratoria

Alfonso Cabello ante la situación límite que vive El Hierro critica al Gobierno que "anuncian ayudas que no llegan"

Noticias de la Mañana ha hablado con Alfonso Cabello, Viceconsejero Presidencia Gobierno Canarias.

Alfonso Cabello

Alfonso Cabello ante la situación límite que vive El Hierro critica al Gobierno que "anuncian ayudas que no llegan" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Situación límite la que vive El Hierro en las últimas jornadas, pero muy especialmente en este último fin de semana cuando solo en un mismo día llegaron 1.568 migrantes, a bordo de 15 cayucos, la cifra más alta registrada en los últimos 32 años.

Noticias de la Mañana ha hablado con Alfonso Cabello, Viceconsejero Presidencia Gobierno Canarias, que ha reprochado que el Gobierno central "anuncia ayudas, pero no llegan". La pasada semana el presidente Clavijo se reunió con diferentes ministerios y se acordaron medidas urgentes "que no terminan de llegar" y reprocha Cabello que "cuando decimos urgentes no es una forma de hablar, no es para una semana después, es de carácter inmediato y no se está produciendo esa llegada".

Entre las que se anunciaron estaba la llegada de una embarcación de apoyo que como confirma Cabello "nos han dicho que ya había salido, pero que por el estado de la mar estaba tardando un poco más", también la creación de un hospital de campaña que "me consta que el Ministerio ha estado buscando médicos, etc., pero la realidad es que no se ha producido y creo que en lo que tiene que ver con Interior sería tan sencillo como coger un avión y poner un refuerzo de personal necesario porque aquí la situación no ha parado todos los días".

Cabello denuncia que esta situación a la que se alude es "tremendamente grave, lo de este fin de semana ha sido una auténtica locura, una situación de desbordamiento en términos generales de todos los recursos que se encuentran sobre el terreno, en una ruta migratoria que sigue abierta, plenamente operativa, con fallecidos todos los días y con esta situación que se está produciendo".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: "No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa"

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa.

Publicidad

España

Alfonso Cabello

Alfonso Cabello ante la situación límite que vive El Hierro critica al Gobierno que "anuncian ayudas que no llegan"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El acto político cuenta con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia.14 NOVIEMBRE 2026Álvaro Ballesteros / Europa Press14/11/2026

Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El PP propone una "ley de nietos vasca" para quienes dejaron Euskadi por el terrorismo

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Voto por correo, imagen de archivo
Elecciones generales

Estos son los últimos días para pedir el voto por correo el 29N: así funciona y estos son los plazos

Encuestas
ELECCIONES GENERALES

Así dibujan las encuestas el escenario de las elecciones generales del 29-N tras el arranque de campaña

Imagen de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau
29N

Vivienda, cuidados y pensiones centran las promesas de los partidos en el tercer día de campaña

Sánchez anuncia más impuestos para los grandes fondos inmobiliarios y permisos retribuidos para cuidar hijos menores de ocho años, mientras Feijóo, Abascal y Colau presentan sus propuestas y cargan contra sus rivales.

Yolanda Díaz OIT
yolanda Díaz

Yolanda Díaz aspira a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo

La vicepresidenta segunda del Gobierno aspira a convertirse en la primera española al frente de la Organización Internacional del Trabajo. El actual director general parte como favorito para renovar su mandato.

Inteligencia Artificial

"¿A quién voto?", la IA entra en campaña y no siempre juega limpio

Sánchez mitín de Alcorcón

La carrera hacia las urnas también deja tiempo para las anécdotas

Consejo de Ministros

El Gobierno de Sánchez acelera la aprobación de medidas sociales en plena campaña

Publicidad