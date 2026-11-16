Alfonso Cabello ante la situación límite que vive El Hierro critica al Gobierno que "anuncian ayudas que no llegan"

Situación límite la que vive El Hierro en las últimas jornadas, pero muy especialmente en este último fin de semana cuando solo en un mismo día llegaron 1.568 migrantes, a bordo de 15 cayucos, la cifra más alta registrada en los últimos 32 años.

Noticias de la Mañana ha hablado con Alfonso Cabello, Viceconsejero Presidencia Gobierno Canarias, que ha reprochado que el Gobierno central "anuncia ayudas, pero no llegan". La pasada semana el presidente Clavijo se reunió con diferentes ministerios y se acordaron medidas urgentes "que no terminan de llegar" y reprocha Cabello que "cuando decimos urgentes no es una forma de hablar, no es para una semana después, es de carácter inmediato y no se está produciendo esa llegada".

Entre las que se anunciaron estaba la llegada de una embarcación de apoyo que como confirma Cabello "nos han dicho que ya había salido, pero que por el estado de la mar estaba tardando un poco más", también la creación de un hospital de campaña que "me consta que el Ministerio ha estado buscando médicos, etc., pero la realidad es que no se ha producido y creo que en lo que tiene que ver con Interior sería tan sencillo como coger un avión y poner un refuerzo de personal necesario porque aquí la situación no ha parado todos los días".

Cabello denuncia que esta situación a la que se alude es "tremendamente grave, lo de este fin de semana ha sido una auténtica locura, una situación de desbordamiento en términos generales de todos los recursos que se encuentran sobre el terreno, en una ruta migratoria que sigue abierta, plenamente operativa, con fallecidos todos los días y con esta situación que se está produciendo".

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