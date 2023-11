Unai Sordo pide al Gobierno que convoque la mesa de diálogo social para atajar las filtraciones sobre el subsidio

Acaba de arrancar la nueva legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y ya se ha producido el primer desencuentro entre dos de sus ministras. Esta vez la confrontación es entre el Ministerio de Economía de Nadia Calviño y el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz al frente, la polémica se centra en el subsidio de desempleo.

Choque entre ministerios

Este desencuentro lo vimos claramente cuando la Vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, llegó al Congreso donde iba a producirse el pistoletazo de salida a esta XV legislatura. Yolanda Díaz envía a su socia de Gobierno Nadia Calviño un mensaje claro "Hemos conocido la propuesta de economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad" y añade que "garantizo a los trabajadores de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo". La parte del Gobierno de Sumar defiende que los derechos de los desempleados no se van a recortar y no sólo eso si no que en esta legislatura la idea es reforzarlos asegura la ministra de trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo no sólo no se contempla reducir el desempleo y tampoco hacer un mayor control del desempleado sino que desde el equipo de Yolanda Díaz se pediría mejorar los servicios que se ofrecen a los parados, ampliar el subsidio a los menores de 45 años sin cargas familias que es actualmente de 480 euros mensuales, reducir el mes de espera para recibir al prestación desde que se solicita o dar una ayuda compatible con el primer mes de empleo.

¿Quiénes perderán el subsidio de desempleo?

La propuesta del Ministerio de Economía que se ha filtrado contempla graduar la cuantía del subsidio recibiendo más dinero al principio y menos al final, es decir, que el subsidio vaya decreciendo. Otro de los puntos de la propuesta de economía es que exista más control para que los parados vuelvan a incorporarse al mercado laboral. Además, también se hablaría de valorar que compromiso hay en la persona desempleada por volver a trabajar.

¿Qué dicen los sindicatos?

Tras la polémica por el subsidio de desempleo, entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, el Secretario General de CC.OO. Unai Sordo ha dejado un mensaje al Gobierno en declaraciones al programa "Espejo Público". Sordo ha sido muy tajante dejando claro que "para no descurtir sobre filtraciones lo mejor que puede hacer el Gobierno es convocar la mesa de diálogo social" e insta al ministerio de Trabajo que se haga cuanto antes para tener un documento encima de la mesa.

En España, el problema del desempleo no tiene que ver con que personas que están en el paro y cobran el subsidio, de 480 euros al mes, que no da para vivir no quieran trabajar para seguir recibiendo este dinero puntualiza el Secretario General de CC.OO. para él "esto es absurdo". El problema es la economía sumergida y no un subsidio que no llega ni para subsistir. El Secretario General de CC.OO. cree que "en España hay un problema con las políticas activas de empleo, en eso estamos de acuerdo, hay que mejorar las políticas de empleo, las políticas de intervención y los servicios públicos tienen que intermediar mejor y más para que los parados puedan encontrar un puesto de trabajo" añade Unai Sordo.

En declaraciones a Susanna Griso en "Espejo Público" Unai Sordo ha dicho que están en contra de la reducir las prestaciones por desempleo y los subsidios. Este recorte no se contempla desde el sindicatos de Comisiones Obreras bajo ningún concepto ha insistido Sordo en varias ocasiones.