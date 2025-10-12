Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

El presidente de Estados Unidos pasará menos de cuatro horas en Israel, donde será recibido por Isaac Herzog y Benjamín Netanyahu antes de volar a Egipto para participar en la cumbre de Sharm el-Sheij.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Donald Trump aterrizará este lunes en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv a las 9:20 horas de la mañana (hora local) a bordo del Air Force One. Será recibido a pie de pista por el presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu, quienes ofrecerán una bienvenida con todos los honores al mandatario estadounidense, que según Netanyahu es "el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca".

Trump permanecerá menos de cuatro horas en Israel, en una visita que coincide con la inminente liberación de los 20 rehenes vivos en manos de Hamás, prevista para las primeras horas del lunes. Su paso por el país podría coincidir con este momento, considerado clave dentro del plan de paz impulsado por la Casa Blanca.

En las calles de Jerusalén y Tel Aviv se han instalado carteles y pancartas de agradecimiento a Trump, a quien muchos israelíes reconocen como el principal artífice de la liberación de los rehenes después de más de 737 días de secuestro.

Reunión con Netanyahu, encuentro con familias y discurso en la Kneset

La agenda oficial comenzará a las 10:15 horas con una reunión en la oficina del primer ministro, y a continuación, a las 10:45, Trump se encontrará con las familias de los rehenes en la Knéset (Parlamento israelí).

A las 11:00 horas, el presidente estadounidense intervendrá en el pleno de la cámara junto a Netanyahu, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, y el líder de la oposición, Yair Lapid.

Está previsto que Herzog y Netanyahu lo despidan en el aeropuerto en torno a la una de la tarde. Según 'The Times of Israel', podría añadirse una breve visita a uno de los hospitales de Tel Aviv donde serán atendidos los rehenes liberados, si los horarios del intercambio lo permiten.

Israel confirma la liberación de los rehenes el lunes

El Gobierno israelí ha confirmado este domingo que la liberación de los 20 rehenes vivos comenzará el lunes a primeras horas de la mañana, aunque no se descarta adelantar el proceso si Hamás está preparado antes.

"Israel está listo y preparado para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes", ha declarado la portavoz gubernamental Shosh Bedrosian. Los rehenes serán entregados a la Cruz Roja, que los trasladará a zonas controladas por fuerzas israelíes. Desde allí, se les desplazará a la base militar de Reim, donde pasarán una revisión médica y se reencontrarán con sus familias antes de su traslado a hospitales en Tel Aviv.

Trump se dirige a Egipto para la cumbre de Sharm el-Sheij

Tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto, donde presidirá junto al mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi una cumbre internacional en Sharm el-Sheij destinada a firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

El encuentro contará con la participación de líderes de más de 20 países, entre ellos Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Keir Starmer, y buscará consolidar el alto el fuego y promover la estabilidad en Oriente Medio.

