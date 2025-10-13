El rehén Evyatar David ya respira en libertad después de que Hamás mostrase un vídeo de él cavando su tumba

Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio y David. Cunio. Todos ellos salen del cautiverio 736 después. Detrás de cada rehén hay una historia. Solo pueden contarlo 20 de los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023.

Entre los rehenes liberados se encuentra Eviatar David, cuya imagen dio la vuelta al mundo el pasado mes de agosto. A él se le veía en un vídeo cavando lo que aseguraba que iba ser su tumba. Aparecía extremadamente delgado y débil. La imagen en un túnel fue una de las pruebas de vida que distribuyó Hamás tras capturarlo como rehén en el festival Nova. Hoy, finalmente ha sido liberado.

Evyatar David tiene 24 años y, al igual que su amigo Rom Braslavski, -también liberado- fue secuestrado por los milicianos gazatíes en el festival de música Nova. Los padres de David se enteraron de que su hijo era uno de los rehenes secuestrados en Gaza por una foto recibida en Telegram: en ella, el joven aparecía con el rostro iluminado por una linterna.

Era un apasionado de la música, trabajaba en una cafetería con el objetivo de ahorrar dinero y poder vivir su sueño de viajar a Tailandia. Su amigo de la infancia y él, hoy, han vuelto a respirar en libertad.

El hermano de Evyatar David intervino en la ONU

Ilay David, hermano del rehén israelí Evyatar David, pidió la liberación inmediata de los secuestrados por Hamás en una intervención por videoconferencia en el Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en agosto en Nueva York.

La sesión se convocó a petición de Israel después de que Hamás difundiera videos que muestran a dos rehenes israelíes, Evyatar David y Rom Braslavski, en condiciones extremas.

"Sabemos por los informes médicos que Evyatar, Guy y los demás están al borde de la muerte. Solo les quedan días. ¡Días! Así de urgente es esto. Cada uno de ellos ha perdido la mitad de su peso corporal", declaró entonces el hermano.

Historias de rehenes liberados

Eitan también compartió cautiverio junto a su hermano. Los dos fueron secuestrados en un kibutz. En febrero le comunicaron que su hermano sería liberado y él no. Hoy, él también podrá abrazar a su madre.

"Ya no hay guerra, mi vida, todos volvéis casa...", a través de una videollamada comunicaba a su hijo, secuestrado por Hamás, que iba a ser liberado, que por fin iban a poder abrazarse después de dos años.

Toda la familia de Omri Miran, su mujer y su hija y la bebe de 2 meses permanecieron secuestradas en la casa de un vecino mientras a el se lo llevaron a Gaza. Ahora también ha sido liberado y han podido abrazarse por primera vez después de dos años.

