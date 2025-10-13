Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

REHENES

El rehén Evyatar David ya respira en libertad después de que Hamás mostrase un vídeo de él cavando su tumba

Final feliz para Evyatar David, que hoy ha sido liberado tras dos años de secuestro por Hamás.

Evyatar David, rehén liberado

Historias de rehenes liberados | Antena 3 Noticias

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio y David. Cunio. Todos ellos salen del cautiverio 736 después. Detrás de cada rehén hay una historia. Solo pueden contarlo 20 de los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023.

Entre los rehenes liberados se encuentra Eviatar David, cuya imagen dio la vuelta al mundo el pasado mes de agosto. A él se le veía en un vídeo cavando lo que aseguraba que iba ser su tumba. Aparecía extremadamente delgado y débil. La imagen en un túnel fue una de las pruebas de vida que distribuyó Hamás tras capturarlo como rehén en el festival Nova. Hoy, finalmente ha sido liberado.

Evyatar David tiene 24 años y, al igual que su amigo Rom Braslavski, -también liberado- fue secuestrado por los milicianos gazatíes en el festival de música Nova. Los padres de David se enteraron de que su hijo era uno de los rehenes secuestrados en Gaza por una foto recibida en Telegram: en ella, el joven aparecía con el rostro iluminado por una linterna.

Era un apasionado de la música, trabajaba en una cafetería con el objetivo de ahorrar dinero y poder vivir su sueño de viajar a Tailandia. Su amigo de la infancia y él, hoy, han vuelto a respirar en libertad.

El hermano de Evyatar David intervino en la ONU

Ilay David, hermano del rehén israelí Evyatar David, pidió la liberación inmediata de los secuestrados por Hamás en una intervención por videoconferencia en el Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en agosto en Nueva York.

La sesión se convocó a petición de Israel después de que Hamás difundiera videos que muestran a dos rehenes israelíes, Evyatar David y Rom Braslavski, en condiciones extremas.

"Sabemos por los informes médicos que Evyatar, Guy y los demás están al borde de la muerte. Solo les quedan días. ¡Días! Así de urgente es esto. Cada uno de ellos ha perdido la mitad de su peso corporal", declaró entonces el hermano.

Historias de rehenes liberados

Eitan también compartió cautiverio junto a su hermano. Los dos fueron secuestrados en un kibutz. En febrero le comunicaron que su hermano sería liberado y él no. Hoy, él también podrá abrazar a su madre.

Hermanos secuestrados
Hermanos secuestrados | Antena 3 Noticias
El otro hermano liberado hoy
El otro hermano liberado hoy | Antena 3 Noticias

"Ya no hay guerra, mi vida, todos volvéis casa...", a través de una videollamada comunicaba a su hijo, secuestrado por Hamás, que iba a ser liberado, que por fin iban a poder abrazarse después de dos años.

Toda la familia de Omri Miran, su mujer y su hija y la bebe de 2 meses permanecieron secuestradas en la casa de un vecino mientras a el se lo llevaron a Gaza. Ahora también ha sido liberado y han podido abrazarse por primera vez después de dos años.

Abrazo pareja
Abrazo pareja | Antena 3 Noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Los minutos de ovación de Donald Trump, empañados por gritos de "terrorista" de varios diputados

Trump

Publicidad

Mundo

Saludo Sánchez Trump

Vídeo: Así fue el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto

Estalla un explosivo abandonado en Gaza

VÍDEO: Estalla un explosivo abandonado en Gaza mientras una familia buscaba entre los escombros de su vivienda

Evyatar David, rehén liberado

El rehén Evyatar David ya respira en libertad después de que Hamás mostrase un vídeo de él cavando su tumba

Trump
Internacional

Los minutos de ovación de Donald Trump, empañados por gritos de "terrorista" de varios diputados

Rehenes
Los rehenes

Quiénes son los 20 israelíes que Hamás libera: gemelos, un soldado y varios jóvenes del festival Supernova

Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México
México

Aumentan a 47 el número de muertos por las lluvias torrenciales en México

La presidenta Sheinbaum cancela su agenda oficial para visitar las zonas afectadas que dejan importantes pérdida materiales y miles de damnificados en varios estados del país.

Viñeta 340
Viñeta gráfica

El 'mosqueo' de Donald Trump tras no recibir el Nobel de la Paz, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

El Nobel de la Paz ha recaído en la opositora venezolana María Corina Machado.

José Antonio Gurpegui

José Antonio Gurpegui: "Me cuesta creer que Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras"

Donald Trump en Israel

Trump anuncia el fin del conflicto: "La guerra ha terminado"

Los rehenes abandonando la Franja de Gaza en vehículos de Cruz Roja

VÍDEO: Así abandonan los primeros rehenes israelíes liberados vivos la Franja de Gaza en los vehículos de Cruz Roja

Publicidad