VÍDEO: Así abandonan los primeros rehenes israelíes liberados vivos la Franja de Gaza en los vehículos de Cruz Roja

Los siete primeros rehenes vivos liberados por Hamás ya se encuentran en territorio israelí. "Los rehenes que regresan, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa Dalal, Omri Miran y Matan Angrest, acompañados por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco", según ha informado el Ejército de Israel en un comunicado. Estos son parte de los 20 rehenes vivos que liberará este lunes Hamás dentro del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver el momento en el que los primeros rehenes liberados abandonan la Franja de Gaza en los vehículos de Cruz Roja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com