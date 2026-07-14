Lamine Yamal responde al polémico comentario de Rajoy sobre los franceses: "Si el fútbol sirve para algo es para integrar"

En la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial contra Francia, Lamine Yamal ha respondido a la polémica suscitada por un artículo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"El fútbol es para integrar"

El jugador de la selección española Lamine Yamal afirmó que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España como la de Francia son un buen ejemplo de ello.

Además, Lamine aseguró que hoy "van a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso". Reiteró que "en el fútbol no hay espacio para hablar de eso".

"La selección de Francia tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses"

Esta polémica llega tras el comentario de Mariano Rajoy sobre la selección francesa. El expresidente detalló en una columna que la selección de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Precisamente, esas palabras han desatado las críticas del Ejecutivo, de Podemos y en el ministerio del Interior francés.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a Rajoy desde su cuenta de X a través de un mensaje en el que ha defendido que la pertenencia a un país no se mide por el apellido o el color de la piel y sí por el arraigo. Tal y como ha subrayado, "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas".

Sánchez ha afeado a "quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel", frente a otros que "la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él".

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado de "hiriente y peligroso" el comentario de Rajoy y ha considerado que "no es España".

Francia es "un país de diversidad"

Desde Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó de "absolutamente inaceptables" las declaraciones del expresidente del Ejecutivo.

Como afirmó Núñez en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras de Rajoy, "si esa declaración es exacta, no refleja en absoluto lo que es Francia"

El ministro defendió que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé. "Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República", afirmó.