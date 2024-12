Si tienes un cuñado incómodo... ¡Siéntate lo más cerca posible de él esta Nochevieja!

¿Qué hacemos si tenemos que encontrarnos con nuestro cuñado incómodo esta Nochevieja? Pues en lugar de evitarle, nos sentamos bien cerquita de él, "para intentar que se implique, para que no llame demasiado la atención, para aplacar y para que se integre en lo que debe ser una feliz Nochevieja" es el consejo que nos da Julio García, experto en comunicación social de la Fundación Casaverde. Es uno de los principales temores en estas cenas, tener que aguantar a según quién en la mesa. "Si no puedes con tu enemigo, únete a él y marca unas pautas" dice García. Recomienda tener contacto físico, proximidad y cercanía para atemperar los ánimos si la situación se va de madre. Pero ¿y si acabamos discutiendo? Pues Julio García tiene la solución, "entre las normas que podemos marcar es no discutir en esta noche". La norma es no pelearse, asegura, dejar una situación incómoda o negativa para otro momento.

Cómo suavizar la situación

"Preparar un par de juegos divertidos, o sea, tenerlos preparados, que sea aquello de sacar un objeto de una bolsa y hablar sobre él, juegos de comunicación..." son algunos de los consejos que nos da este experto en comunicación social. "Y luego una conversación grupal, es decir, debe haber un moderador, una especie de moderador", alguien que lleve la voz cantante y sepa reconducir la situación si se pone tensa la noche. Pero ante todo García cree que lo mejor es mantener una actitud proactiva e ir con ganas a la cena, es la mejor forma de pasarlo bien.

Cuidado con las fotos en redes sociales

Un motivo de disputa suelen ser las fotos publicadas en redes sin previa autorización. "Ojo, porque esas fotos peligrosísimas, cuando hemos tomado una copa de más, esos vídeos pesadísimos, luego se suben a redes, lo puede ver gente que nos puede perjudicar, en el ambiente social o familiar, hay que tener mucho cuidado" dice García. Mejor preguntar antes de publicar. Y ojo también con los chistes pesados. "Mejor llevemos una lista de chistes agradables" asegura.

Y sobre todo, cuidado con la bebida. Porque cuando bebemos más de la cuenta "se nos suelta la lengua", dice, y terminamos contando cosas que no deberíamos, "si nos tomamos dos copas al final, el no pelearse se acaba cayendo".

¿Qué hacemos con los niños y con los abuelos también?

"Normalmente, lo que hacemos es que los dejamos a un lado, porque, bueno, decimos, ellos disfrutan más juntos" dice Julio García, pero recomienda todo lo contrario, que estén sentados cerca para que se sientan más integrados. Además cree que, a nivel generacional, es importante el guiño que hacemos con los niños y con los abuelos y con los mayores, "es la oportunidad de esta relación intergeneracional". "Yo propongo con los abuelos, por ejemplo, en un momento determinado de la cena, que puedan llevar fotos de otras nocheviejas y que las compartan y hablen de ese momento agradable" Julio García cree que con todos estos consejos conseguiremos tener la mejor de las nocheviejas.

