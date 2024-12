¿Quién es la persona del año para Espejo Público?: "Los años bisiestos tienen mala baba"

El año 2024 llega a su fin sin dejar a nadie indiferente y el periodista Javier Caraballo lo subrayaba con una curiosa afirmación: "Todos los personajes están relacionados con desgracias".

El colaborador de Espejo Público aseguraba no creer en ningún tipo de supersticiones, pero remarcaba el hecho de que 2024 ha sido un año bisiesto, relacionando esta peculiaridad con acontecimientos desafortunados: "Los años bisiestos tienen una especie de mala baba. El último fue 2020. (...) Los años bisiestos tienen su aquel".

Lejos de supersticiones o malos augurios, sin ninguna duda, el hecho que más repercusión ha tenido en la sociedad española ha sido la DANA del pasado 29 de octubre. Las lluvias que dejaba este fenómeno meteorológico extremo causaban las tremendas inundaciones que originaban la peor catástrofe de origen natural de la historia en la Comunidad Valenciana. Las escenas que se vivieron no serán olvidadas por prácticamente nadie.

A parte de señalar la coincidencia de los demás colaboradores en elegir a personas que tienen relación con hechos negativos, también él seleccionaba a "alguno de los relacionados con lo peor que nos ha pasado". En su caso no se limitaba sólo a una persona y subrayaba la importancia del rey Felipe VI, como jefe del Estado, y de los voluntarios: "Me parece fundamental lo que ha hecho no sólo el pueblo de Valencia, sino el pueblo español. La solidaridad".

¿Personaje único o colectivo?

La periodista Elisa Beni se decantaba por un grupo, afortunadamente numeroso, los voluntarios. Las miles y miles de personas "que acudieron a ayudar en los primeros momentos a las víctimas de la DANA". Subrayaba Elisa el crucial papel de estas personas y su ayuda directa y, según ellos mismos, la más efectiva a los damnificados.

También optaba por destacar al pueblo valenciano en relación a la DANA el director de 'La Razón, Francisco Marhuenda: "Debemos de salir de lo que es la política y decir: '¿Cuál es aquello que nos ha golpeado el corazón, que nos ha emocionado?'".

El también periodista Graciano Palomo y el diputado del Partido Popular Jaime de los Santos coincidían en la misma elección, la más institucional. No dudaban al apuntar al rey Felipe VI, pro su papel, especialmente en la visita a la localidad valenciana de Paiporta, apenas tress días después del desastre. De los Santos incluía "por capilaridad" al resto de la familia real: "Nos recordó, porque no lo tenía que demostrar, su 'altura'".

El deportista español por excelencia

No suele faltar en esta lista el mundo del deporte y este año el español ha asumido una despedida que, aunque anunciada, ha conmovido a millones de españoles y de admiradores extranjeros a lo largo de todo el mundo. La senadora del PSOE Susana Díaz elgía al ya extenista Rafa Nadal, que para muchos es el mejor deportista español de la historia: "Ha marcado hasta, incluso, la política del consenso".

Más allá de nuestras fronteras

Con una visión más amplia, geográficamente hablando, compartían su visión la periodista Ainhoa Martínez y la politóloga Arantxa Tirado.

Ainhoa elegía a la francesa Gisele Pelicot, destacando la sentencia dictada en el caso que juzgaba su violación, por parte de su marido y terceras personas a las que éste les facilitaba cometer el delito: "La sentencia que ha habido en Francia es una sentencia para el futuro. Para poner el consentimiento en el centro y para demostrar que las nuevas generaciones tienen que dar un paso adelante y tienen que denunciar.

Por su parte Arantxa señalaba a la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, recordando el drama que viven miles de personas víctimas de la de la guerra, denunciando injusticias cometidas contra ellas.

Por último el también periodista Toni Bolaño realizaba un reconocimiento a todos los mencionados por sus compañeros, pero realizaba la valoración más social y también coincidía, en parte, con Javier Caraballo: "Todos los años son difíciles, con lo cual yo me quedaría con los voluntarios de la DANA".

Los voluntarios de la DANA por lo tanto es la opción más extendida entre la mayoría de los analistas de la actualidad.

