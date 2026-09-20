La reacción de Miguel Bernardeau a la candidatura a los Oscar de La bola negra: "Estoy súper orgulloso, esta película me ha marcado muchísimo"

Esta misma semana conocíamos que La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, es la elegida para representar a España en las nominaciones a los Oscar.

Miguel Bernardeau, que interpreta a uno de los personajes principales, ha reconocido durante un evento de Armani durante el Festival de Cine de San Sebastián, y horas antes de presentar la cinta en dicho festival, estar "feliz, muy feliz por la película, por el camino que está haciendo, super contento, y bueno, promocionándola para que la gente la vaya a ver al cine".

A la pregunta de qué ha significado para el la elección de la película para representar a España en los Oscar, el joven actor responde que "significa que estamos por el buen camino, bueno, una responsabilidad también, un honor de representar a nuestro país, y bueno, pues...Claro que hay que promocionarla, hay que mandar a la gente al cine en España y en el resto del mundo para que la vean".

Sobre si esperaba que La bola negra fuera la elegida, Bernardeau responde que "no, yo no doy nada por sentado, para nada. Creo que lo bonito de este viaje también es como que, según van pasando las cosas, pues... Ir recibiéndolas, no esperar siempre todo, ¿sabes? Creo que están pasando tantas cosas que es bonito como...Atesorarlas y celebrarlas".

En La bola negra Miguel Bernardeau interpreta a Rafael, y ha insistido en lo mucho que este personaje y esta película le han marcado. "estoy súper orgulloso, estoy súper orgulloso de ser parte de esta película, de esta historia, de haber hecho este personaje. Me ha marcado muchísimo, me ha tocado y me ha cambiado mucho, que también creo que es de lo que va esto".