Máxima tensión en las playas de Ceuta por el traslado al campamento del puerto: "La situación es caótica"

La Policía y la Guardia Civil han iniciado a primera hora de la mañana el traslado de los migrantes que permanecían en las playas de Ceuta. Nuestro reportero Raúl García relata en directo los momentos de tensión, las carreras y las aglomeraciones para acceder al campamento habilitado en el puerto de un operativo que ha comenzado sobre las 6:30 de la mañana, con la participación de la Policía, la Guardia Civil y apoyo del Ejército en algunos puntos. Cientos de migrantes han salido de las playas de Benítez y el Trampolín para intentar acceder a una de las plazas disponibles en el campamento del puerto.

La operación ha dejado momentos de tensión, con carreras y embudos en los puntos de acceso. Algunos migrantes han intentado saltarse el cordón policial, lo que ha complicado el trabajo de los agentes. "La situación es caótica", explica Raúl García durante la conexión en directo con Espejo Público.

"La playa de Benítez no se ha vaciado en absoluto"

El periodista señala que, pese al operativo, todavía queda gente en las playas. "Podemos confirmar que la playa de Benítez no se ha vaciado en absoluto", asegura, y añade que en la playa del Trampolín continúa habiendo una gran cantidad de personas. Los agentes están agrupando a los migrantes en grupos más pequeños para trasladarlos hasta las instalaciones del puerto. Según explica Raúl, el objetivo es recuperar el control después de una mañana marcada por las aglomeraciones.

Críticas por la falta de efectivos y coordinación

Durante el programa también se ha abordado la falta de efectivos policiales y la coordinación entre las instituciones. El inspector Serafín Giraldo señala que en la zona se desplegaron entre 60 y 70 antidisturbios y que habría sido necesario contar con más personal para evitar el colapso inicial.

Por su parte, el presidente del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, critica que no se le informara previamente del operativo: "Yo me entero de la noticia desagradablemente a través de Antena 3", afirma. La operación continúa mientras las autoridades intentan trasladar a los migrantes desde las playas hasta el campamento del puerto.

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