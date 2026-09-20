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“Dormíamos todos en el suelo”: el detalle de la Navidad de los Preysler que han destapado Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr.

La colaboradora y su hermano han comentado la tradición que seguían juntos en familia durante estas fechas festivas.

Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó

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Julián López
Julián López
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Una de las fechas más importantes para los Preysler es la Navidad, el momento idóneo para que las familias se reencuentren y pasen juntos estas fechas festivas.

Al ser muchos, Pablo Motos ha querido saber de la mano de Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr. cómo viven ellos la Navidad. “Eso es lo divertido”, señala la Marquesa de Griñón, una multitud que hacía mejor las festividades.

Después, Tamara ha recordado un peculiar detalle, una pequeña tradición que vivían en familia: un “tenderete”, en el que dormían todos juntos en el suelo con mantas y rodeando el árbol de Navidad. ¡Menuda estampa familiar!

Además, la Marquesa ha recordado también cuando Isabel Preysler les confesó a sus hijas que se había casado, provocando una reacción en Chábeli que no te puedes perder. ¡Dale clic al vídeo de arriba y no te lo pierdas!

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