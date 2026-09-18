Trillo reclama un "estado de excepción" ante la situación en Ceuta: "El Ejecutivo miente descarada y permanentemente"

Este viernes se producía el traslado de los migrantes que permanecían en las playas de Ceuta hacia el campamento instalado en el muelle de Poniente. La infraestructura, según lo señalado en el programa, cuenta con capacidad para unas 1.800 personas. Una vez ocupadas las plazas, miles de migrantes han regresado a las zonas de las que habían sido desalojados para volver a levantar sus asentamientos.

Mientras se sucedían estas imágenes en directo, Federico Trillo, exministro de Defensa, intervenía en 'Espejo Público' para analizar la situación en la ciudad autónoma y la respuesta del Gobierno.

"No quieren devolver a los migrantes"

El exministro se ha mostrado muy crítico con la gestión del Ejecutivo y ha asegurado que el Gobierno "no quiere devolverlos" a sus países de origen. "Ha tenido mes y medio para hacerlo. Está mintiendo descarada y permanentemente", ha afirmado durante su intervención.

Para Trillo, la situación que atraviesa Ceuta es "absolutamente anormal". El exministro considera que, ante una situación que define como una invasión del territorio, la respuesta debería corresponder a las Fuerzas Armadas.

No confía en la utilidad del campamento

El exministro de Defensa ha asegurado que la ciudadanía de Ceuta se encuentra "totalmente coartada de sus derechos y libertades" y ha defendido que existe una necesidad urgente de reforzar la seguridad en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha cuestionado la utilidad del campamento instalado por el Ejecutivo en el puerto. "En el puerto no van a solucionar nada", ha señalado, al considerar que la medida no aborda el problema de fondo.

Trillo ha insistido en que, a su juicio, el Gobierno "no quiere reintegrarlos" en sus países de origen y ha definido su gestión de la crisis como un "desistimiento". "El Estado no está presente en Ceuta, se ha inhibido del asunto", ha afirmado.

Reclama un "estado de excepción"

El exministro ha calificado de "mundo al revés" la forma en la que, según su valoración, se está abordando la situación. "Van los ministros a visitar a los invasores", decía.

Ante esta situación, Trillo ha reclamado la aplicación de un "estado de excepción" para buscar una solución que, en su opinión, debe ser "inmediata". Además, ha coincidido con las palabras pronunciadas este viernes por el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha intervenido en el plató de 'Espejo Público' con Susanna Griso.

"En el exterior ya no nos consideran", suscribía al igual que Aznar al tiempo que reclamaba una actuación coordinada con la OTAN ante la situación que atraviesa Ceuta.

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