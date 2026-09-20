Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Santiago Urrialde ha recordado en La Mesa una de las historias más curiosas relacionadas con su imitación de Rambo y su encuentro con Sylvester Stallone en Barcelona.

El actor ha explicado que todo comenzó cuando Stallone tenía previsto viajar a Barcelona para inaugurar un restaurante. "Podríamos hacer alguna cosa y podríamos hacer alguna gracia", ha contado Urrialde sobre la propuesta que surgió en la redacción.

Sin embargo, según ha contado, inicialmente Pepe Navarro no vio la idea con buenos ojos. Al día siguiente, cambió de opinión y le dijo: "Santiago, ¿sabéis que viene Stallone a Barcelona? Vístete que te vas por Barcelona mañana".

La imitación de Rambo frente a Stallone

Manel Fuentes ha contado como Urrialde terminó acudiendo al encuentro junto a los periodistas que esperaban a Stallone. Allí, el actor y humorista comenzó a hacer su conocida imitación de Rambo mientras preguntaban al propio Stallone.

Durante la entrevista, La Mesa ha recuperado también uno de los sketches de Urrialde caracterizado como Rambo, con la conocida frase "No siento las piernas".

El origen de "No siento las piernas"

Urrialde también ha explicado que la frase no pertenecía originalmente a Rambo, sino que surgió en uno de los sketches que prepararon para un programa de Pepe.

Según ha contado, Javier Bardem, que participaba como actor, fue quien propuso la frase durante la escritura del sketch: "Entre frases y frases, esa se le ocurrió a él".

Una frase que terminó convirtiéndose en una de las expresiones más reconocibles de la imitación de Rambo de Santiago Urrialde.