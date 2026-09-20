Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SORPRESA

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Santiago Urrialde ha recordado en La Mesa una de las anécdotas más curiosas de su etapa como imitador de Rambo: el día que terminó frente a Sylvester Stallone en Barcelona. Además, ha desvelado el origen de una de las frases más míticas de su personaje: "No siento las piernas".

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Santiago Urrialde ha recordado en La Mesa una de las historias más curiosas relacionadas con su imitación de Rambo y su encuentro con Sylvester Stallone en Barcelona.

El actor ha explicado que todo comenzó cuando Stallone tenía previsto viajar a Barcelona para inaugurar un restaurante. "Podríamos hacer alguna cosa y podríamos hacer alguna gracia", ha contado Urrialde sobre la propuesta que surgió en la redacción.

Sin embargo, según ha contado, inicialmente Pepe Navarro no vio la idea con buenos ojos. Al día siguiente, cambió de opinión y le dijo: "Santiago, ¿sabéis que viene Stallone a Barcelona? Vístete que te vas por Barcelona mañana".

La imitación de Rambo frente a Stallone

Manel Fuentes ha contado como Urrialde terminó acudiendo al encuentro junto a los periodistas que esperaban a Stallone. Allí, el actor y humorista comenzó a hacer su conocida imitación de Rambo mientras preguntaban al propio Stallone.

Durante la entrevista, La Mesa ha recuperado también uno de los sketches de Urrialde caracterizado como Rambo, con la conocida frase "No siento las piernas".

El origen de "No siento las piernas"

Urrialde también ha explicado que la frase no pertenecía originalmente a Rambo, sino que surgió en uno de los sketches que prepararon para un programa de Pepe.

Según ha contado, Javier Bardem, que participaba como actor, fue quien propuso la frase durante la escritura del sketch: "Entre frases y frases, esa se le ocurrió a él".

Una frase que terminó convirtiéndose en una de las expresiones más reconocibles de la imitación de Rambo de Santiago Urrialde.

Luis Herrero critica los ataques del Gobierno a los jueces: "No me parece razonable"

Luis Herrero critica los ataques del Gobierno a los jueces: "No me parece razonable"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Nutriman

La apariencia sí importa: Nutriman desvela la información que puede darte el color de las bandejas de carne

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó
¿Te lo imaginas?

“Dormíamos todos en el suelo”: el detalle de la Navidad de los Preysler que han destapado Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
¿ESPERARÍAS?

Esta es la larga lista de espera para poder participar en La ruleta de la suerte: “No se lo creen”

Paula Leitón revela su estricta dieta
ASI LO CUENTA

¿Cuál es la alimentación de una campeona olímpica de waterpolo?: Paula Leitón revela su estricta dieta

Ganar una medalla de oro en el waterpolo es una misión al alcance de muy pocos. Paula Leitón logró alcanzar la cima en este deporte y, para ello, ha tenido que dejarse la piel en cada faceta de su vida.

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!
Mejores momentos | Audiciones

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

El coach ha intentado convencer a la talent con una divertida improvisación, aunque finalmente no ha conseguido llevársela a su equipo.

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

Eva Arguiñano y Karlos Arguiñano

5 formas distintas de hacer mousse con las recetas de Karlos Arguiñano

Verónica Hidalgo

El drama de Verónica Hidalgo: prisión para su marido, deudas incalculables y una investigación inacabada

Publicidad