Teresa Ribera, sobre el peaje en las autovías: "Es un pago por uso generalizado en otros países europeos"

La ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, señala que el Gobierno se encuentra a la espera de las propuestas de impacto inmediato sobre el plan de contingencia y ahorro energético. Esperan propuestas de impacto inmediato, no solo las medidas estructurales que se orientan al conjunto del plan nacional de energía y clima y al plan de recuperación para rehabilitación energética, autoconsumo y auge de energías renovables.

Explica Ribera que en ese plan de contingencia hay 3 tipos de áreas:

1- Buscar cuántas medias adicionales de ahorro y eficiencia se pueden impulsar en forma de directrices en el ámbito municipal, de hogares como la sustitución de bombillas convencionales por led y en el ámbito del consumo industrial donde se puede incentivar más eficiencia.

2- Un segundo paquete de medidas que se basarían en un cambio de combustibles. "En el caso de Alemania representa volver al carbón en lugar de consumir gas de manera temporal sabiendo que no renuncian a una aceleración de su transición energética. En el caso de aquellos países nórdicos piensan en aquellas medidas". Mantiene Ribera que no cree que esto sea necesario en el caso de España donde ese cambio de combustible pasa por la electrificación, el empleo a mayor escala de gases renovables, aprovechamiento del metano y del gas y "de estas otras alternativas que nos permitan acelerar esa transición y residen en la dependencia energética".

3- Otras medidas forman parte de las recomendaciones de la Comisión Europea que son las medidas que tienen que ver con la solidaridad de otros países de la Unión Europea. Supone ir de la mano del resto de socios europeos, es "fundamental el poder garantizar que hay un diálogo y un sentido de la responsabilidad por parte de los actores españoles".

Cree la ministra que existe una gran demagogia en el tratamiento de la energía nuclear cuando el fin de la nuclear se plantea para 2035. "Aquí hay un lobby oportunista respecto a un negocio que siempre viene acompañado de una elevadísima inversión pública con poco interés por parte de las propietarias de las centrales. España está mucho mejor que sus socios europeos, tiene un gran provisionamiento en plantas de gas natural licuado que permiten no depender del gas de Argelia".

Afirma que se ha fortalecido el diálogo entre operadores del sistema gasista. "En esa serie de ejercicios trazando el mapa de las infraestructuras de las que hoy disponemos se planteó la construcción de un gasoducto submarino que uniera Barcelona con Livorno. La construcción de un puente marítimo, una gran regasificadora de almacenamiento de llegada de grandes metaneros. El planteamiento sería: ¿Podemos construir un gasoducto submarino? Es importante tener en cuenta que se debe valorar esa opción porque hoy es gas natural pero en el corto plazo será gas natural mezclado con natural y en el largo hidrógeno verde". Incide en que esto no se entienda como una disputa bilateral entre Francia y España "porque no lo es". España no necesita exportar gas, esta dispuesta a ayudar a Europa, mantiene.

¿Tendremos que pagar por el uso de las autovías?

La ministra ha valorado un informe del Gobierno sobre la posibilidad del pago de un peaje para el mantenimiento de las autovías. Considera que la sostenibilidad de la red es importante y uno de los asuntos que hay que abordar en el contexto de los presupuestos generales del estado. Afirma que se trata de "la idea de ir trasladando ese pago por uso a través de distintos mecanismos generalizados en otros países europeos que aquí está poco explotado".