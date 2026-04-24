Hablamos con él
Fran Rivera se pronuncia sobre Roca Rey, el novio de su hija: "Mientras un hijo sea feliz, los padres estamos encantados"
La relación de Tana Rivera y Roca Rey avanza y le preguntamos a Fran Rivera qué opina de su yerno. "Es un torero al que respeto y admiro desde hace muchísimo tiempo", afirma.
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Tana Rivera y Roca Rey son la nueva pareja del año. Hace apenas unas semanas salía a la luz la noticia de su noviazgo, que llevaría fraguándose desde Semana Santa.
El padre de Tana, Fran Rivera, se ha dejado ver por la Feria de Abril de Sevilla, donde no hemos podido evitar preguntarle por su yerno. "Es un torero al que respeto y admiro desde hace muchísimo tiempo", afirma Fran Rivera.
El torero asegura que, mientras su hija sea feliz, él también lo será. "Un padre quiere la felicidad para sus hijos", señala.
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Tana Rivera también ha acudido a la Sevilla a ver torear a su pareja. ¡El vídeo al completo de las declaraciones de Fran Rivera, en el vídeo de arriba!
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