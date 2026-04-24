Paco Marhuenda presenta 'Centro': "He abierto las puertas a la pintura y al arte"

El director de La Razón y colaborador de Espejo Público, Paco Marhuenda, presenta 'Centro'. Precisamente, ese nombre ha despertado las dudas del resto de colaboradores y son varios los que se han atrevido a desvelar lo que podría ser 'Centro' para Marhuenda.

Cándido Méndez ha detallado que 'Centro' es "ese punto desde el que la circunferencia es equidistante". Para Caraballo, "'Centro' es donde no está Marhuenda" y apuesta por que "lo diga él". Según Afra Blanco, podría ser "el anuncio de un nuevo partido político que ocupe el espacio que considera que no ocupa el PP".

"He abierto las puertas a la pintura y al arte"

Tras las declaraciones de sus compañeros, Paco ha despejado las dudas: "'Centro' es mi alter ego". Detalla que ha abierto "las puertas al arte, a pintar y a desarrollar", lo que él llama, "la abstracción geométrica". Ha asegurado que esa "serie gira alrededor del centro a partir de círculos". Asimismo, ha asegurado que "ni voy a meterme en política y voy a seguir centrado porque creo que el centro es el equilibrio de la existencia".

Detalla que se encuentra "en una exposición donde están las distintas variedades de la colección". Ha explicado que con 'Centro' busca "las figuras geométricas, la armonía del color y el juego con distintos fondos y figuras". Además, Marhuenda ha detallado que busca "la idea del equilibrio que ha ido evolucionando a figuras de centro con círculo y círculos solos".

"Pinto a pulso porque busco tanto la perfección como la imperfección"

Para crear dichas obras, Paco ha confesado que lo hace "a pulso, no utilizo cinta de carrocero" porque "busca tanto la perfección como la imperfección". De hecho, ha detallado que "desde lejos parece perfecto, pero si te acercas ves las imperfecciones de cualquier ser humano cuando pinta".

Además, ha explicado de dónde saca tiempo para pintar las obras: "Durante el día, estoy en el periódico y no puedo pintar. Pero, pinto por la noche y desde las 12 hasta las 3 de la madrugada".

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