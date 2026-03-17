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Susanna Griso se somete a una sesión de mentalismo: "¿Cómo has sabido la palabra? Es alucinante"

Michel, más conocido como "el mentalista de las estrellas", visita el plató de Espejo Público y sorprende a los colaboradores.

Imagen de Michel y de Susanna Griso

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Durante la mañana, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, se ha reunido con un mentalista. En concreto, se ha reunido con Michel, conocido como 'El mentalista de las estrellas' y considerado el mejor mentalista de América Latina.

No obstante, Susanna no ha sido la única que se ha reunido con Michel. También el colaborador Cristóbal Soria tuvo una reunión anterior con él. Tal y como hemos podido en un vídeo, Michel pidió a Soria que pensase en un minuto de un partido de fútbol y en un jugador de fútbol.

Después de unos segundos, el mentalista le dice el minuto y el jugador que pensó Soria. En concreto, el minuto es el "101" y el jugador "Isco".

Tras acertar, Cristóbal se sorprende y asegura que "no había hablado nada con él" sobre eso.

Una vez en el plató de Espejo Público, Michel pide a Susanna que "tenga algo en su mente" y que imagine "que tiene un espejo enfrente". Asimismo, continúa pidiéndola que se fije en la palabra que aparece escrita "frente al espejo". A continuación, Michel le pide que no olvide esa palabra.

Al igual que Susanna, la colaboradora Gema López se somete a una sesión con Michel. En ese caso, el mentalista le dice que piense "en el nombre de una persona", pero con una condición: que él no la conozca.

En el momento en el que Gema tiene en mente a esa persona, tanto Michel como ella gritan la primera letra del nombre y ambos dicen la letra M. Después, los dos completan el nombre y vuelven a coincidir: ambos gritan "Maite" a la vez. Este detalle causa fascinación entre los compañeros y llama la atención de Gema que afirma que "se ha ido muy atrás en el tiempo y ha pensado en una profesora de la infancia".

"Es alucinante"

Tras esta afirmación, Michel pide que entren en su cuenta de Instagram y en su perfil encontrarán una oración. Todos los colaboradores leen dicha frase y él mismo asegura "que no hay vuelta atrás".

A continuación, pide a Susanna que diga la palabra que tiene en mente. Susanna dice la palabra "guerra" y coincide con la primera frase de su perfil de Instagram. Precisamente, esa oración era: "Susanna dirá la palabra guerra".

Al leer dicha frase, Susanna asegura que es "alucinante" e "impresionante" y le pregunta a Michel "¿cómo ha sabido lo de la palabra guerra?". Ante la alucinación de todos los compañeros, Susanna le pregunta para cuándo serán "las elecciones generales" y Michel responde que, por el momento, solo es mentalista y no adivino.

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