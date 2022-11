Susanna Griso revela lo que le reclama Hacienda y se niega a pagar: "He decidido recurrirlo"

Espejo Público abordaba esta mañana las declaraciones de la cantante Shakira sobre su deuda con Hacienda. La estrella de la música ha criticado los métodos de Hacienda que la persiguen "por años en los que apenas estuvo en España".

Al respecto, la periodista Susanna Griso apuntaba que "Hacienda no es infalible y comete muchos errores". Cuenta la presentadora que a ella Hacienda le está reclamando 100 euros de una declaración de IRPF de su hermana. La reclamación data de un año antes de fallecer esta porque Hacienda considera que Susanna Griso es heredera de su hermana.

"Lo que he pensado es que si a mí me reclaman estoy y nunca he heredado nada de mi hermana cuántos más errores pueden cometer", se preguntaba Griso. La presentadora de Espejo Público apuntaba que ha declinado pagar los 100 euros y ha decidido recurrir el requerimiento.

Por su parte, la colaboradora de Espejo Público Lucía Etxebarria ha revelado en el programa que ella misma ganó a Hacienda un requerimiento. Añadía que lo hizo sin tener grandes abogados y que su éxito se debió al cambio de criterio que tuvo el organismo a lo largo de los años.