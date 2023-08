Sonia Ferrer explica el chantaje que le llevó a posar en topless para una revista: "Me han tirado a la cara esta portada"

La presentadora Sonia Ferrer compartía en su cuenta de Twitter un mensaje que daba lugar a múltiples reacciones ."Los que nos meten mano y fuerzan besos en momentos de euforia, ¿sabéis que hacen en momentos de ira?", escribía Ferrer sobre la polémica generada tras el beso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF a la jugadora Jenni Hermoso.

Un usuario reaccionaba al comentario mandándole un posado de la revista Interviú que hizo la presentadora en 2007. En estas fotos se la ve con el pecho desnudo pero tapado estratégicamente con el pelo.

"Piensan que por haberme 'cosificado' no puedo opinar de nada"

Señala Ferrer que no es la primera vez que en internet le preguntan por estas imágenes y que otros usuarios le han mostrado esta imagen cuando se ha pronunciado en debates feministas. "Me han tirado a la cara esta portada". "Creo que esta gente piensa que por haberme cosificado no pueden opinar sobre nada. Aseguraba en la red que la portada fue resultado de un chantaje a cambio de no publicar un robado en topless que le habían hecho y en el que también se veía a su madre.

Explica que ella ya tenía denunciada a la revista por unas fotos en topless que publicaron anteriormente aunque sabía que sería muy complicado ganar a la revista en los tribunales. Reconoce que la sesión que dio lugar a las fotografías, ahora rescatadas por un tuitero, "fue cómoda" y el resultado fue además de su agrado.