Los hermanos fallecidos en el incendio de Carabanchel aparecieron muertos en el baño, abrazados

Francisco Martín, delegado del Gobierno ha confirmado que el incendio en una vivienda en el barrio madrileño de Carabanchel se ha cobrado la vida de tres personas. Una mujer de 90 años y dos hermanos de 56 y 66 años, cuyos cuerpos se encontraron abrazados en el cuarto de baño.

El fuego tuvo lugar en la tercera planta de un edificio alrededor de las 02:00 de la madrugada. Las hipótesis parecen indicar que en el salón, que ha sido la habitación más afectada, estaba la madre de los otros dos fallecidos que podría haberse quedado dormida mientras un radiador u objeto parecido cortocircuitaría y esas llamas se habrían extendido a lo largo de toda la vivienda. El humo afectó también a dos áticos provocando el desalojo de las personas que en ellos residen y que fueron atendidos por inhalación, pero sin gravedad.

