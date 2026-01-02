Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

"Hablemos de dinero, porque es para echarse a temblar". Así resume el economista Ismael G. Villarejo el panorama económico con el que arranca 2026. El nuevo año trae consigo subidas en prácticamente todos los ámbitos del consumo diario, desde la cesta de la compra hasta la vivienda, los seguros o las telecomunicaciones.

"El 2026 nos llega con subida de casi todo, menos el sueldo", advierte Villarejo, quien señala que la inflación seguirá marcando el ritmo del bolsillo de los hogares. Según las estimaciones, los precios crecerán en torno a un 2,6 % interanual, lo que se traduce en un impacto directo y fácil de entender: "Eso significa que lo que hoy vale 100 euros, dentro de un año costará 103".

Energía: alivio limitado en la factura

En materia energética, las noticias sobre bajadas en el precio de la electricidad y el gas no serán tan positivas como parecen. "Hay mucha información en prensa sobre electricidad y gas que nos va a dar un respiro, pero como sube la parte mínima, esas bajadas en origen van a quedar atenuadas", explica el economista.

Alquileres y seguros, en el punto de mira

La vivienda seguirá siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza. "El alquiler estamos promediando un 3 % de subida, pero se están diluyendo las zonas de alta tensión con las de menos tensión", señala Villarejo. Y lanza una advertencia clara: "Esto no implica que en las grandes ciudades los alquileres no suban lo que no está escrito".

A ello se suma el encarecimiento de los seguros. "En general todas las pólizas van a subir, pero especialmente las de hogar y las de salud, que son las que más se van a encarecer este año", apunta.

Más caro el día a día: agua, teléfono y viajes

El aumento de precios también alcanzará a servicios cotidianos. "Va a subir el agua, la telefonía y distintos servicios", enumera el economista. Entre ellos, destaca las tasas aeroportuarias, que aumentarán en marzo coincidiendo con la temporada alta de viajes. Además, "hay compañías de internet que van a subir la tarifa un 8 % y las plataformas de televisión también encarecen sus precios".

El golpe silencioso de la inflación

El efecto acumulado de la inflación ya se nota. "Los 100 euros que teníamos el 2 de enero de 2025 hoy equivalen a 93 euros. Esa es la traducción real de la inflación", explica Villarejo. Un impacto que se percibe especialmente en la cesta de la compra y en bares y restaurantes: "Hablamos de un café o una comida normal, no de grandes banquetes".

Por sectores, el economista detalla que en energía, esos 100 euros hoy equivaldrían a 97; y en servicios cotidianos, a 96. "El problema de la inflación es que en muy poco tiempo y en silencio va erosionando nuestro poder adquisitivo", subraya.

Los productos que hay que vigilar en 2026

Villarejo pone el foco en varios alimentos clave que podrían encarecerse en los próximos meses. "He puesto alarmas en los productos que hay que vigilar", afirma. Entre ellos, los huevos, cuyo precio dependerá de la evolución de la gripe aviar; el aceite, que ha bajado desde los máximos pero sigue condicionado por las cosechas del próximo septiembre; y la carne, afectada por problemas estructurales como el coste del pienso y la distribución.

También alerta sobre el café: "Hay muchos problemas de cultivo y probablemente habrá cierta tensión en los precios".

En resumen, 2026 se perfila como otro año de ajustes para las economías domésticas, con subidas generalizadas y un poder adquisitivo que sigue perdiendo fuerza. Un escenario que obliga a mirar con lupa cada gasto y a prepararse para pagar más por casi todo.

