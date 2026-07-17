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Caos en Atocha: una avería en el suministro eléctrico paraliza los trenes de Cercanías Madrid

Alrededor de las 6:12 horas de la mañana, Adif informaba de un problema en el suministro eléctrico mientras realizaban unos trabajos en la estación.

Tren de Cercanías Renfe

Tren de Cercanías Renfe Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Los usuarios de Cercanías Madrid vuelven a afrontar una mañana difícil. Una incidencia que tenía que ver con el suministro eléctrico en la estación de Atocha ha provocado retrasos en varias líneas de la red.

Según confirma Adif en sus redes sociales, este problema se detectó sobre las 6:12 horas de la mañana mientras realizaban unos trabajos en Atocha Cercanías. Esta incidencia dejó sin suministro eléctrico a parte de la infraestructura ferroviaria y obligó a modificar la circulación habitual de varios trenes mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

Desde la cuenta de X de Cercanías, indicaban que los especialistas estaban actuando "con la mayor brevedad posible" para solucionar el problema y minimizar las consecuencias sobre el servicio.

Precisamente, la falta de tensión en la infraestructura ha tenido un impacto directo sobre la circulación de los trenes de Cercanías, que han acumulado retrasos desde primera hora de la mañana.

Los principales retrasos se han concentrado en varias líneas. En concreto, esta avería está afectando especialmente a las líneas C-3 y C-4. En ambas líneas, los trenes circulan con demoras, pueden sufrir detenciones durante el recorrido, y en algunos casos, modificar su itinerario habitual.

Por esta incidencia, los trenes de la C-3 inician y finalizan su recorrido en la estación de Villaverde Bajo. En este sentido, los viajeros con destino Aranjuez tendrán que realizar un transbordo y tomar un tren con destino a Parla para continuar el viaje. Además, los trenes procedentes de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizan su recorrido en Atocha sin continuar hasta su destino habitual.

Otra avería entre las estaciones de Colmenar y Tres Cantos

A la avería en la infraestructura en Atocha se ha sumado poco antes de las 8:00 horas otra avería en la infraestructura entre las estaciones de Colmenar y Tres Cantos que ha obligado a suspender la circulación entre esas estaciones durante unos minutos.

En consecuencia, entre las 7:50 y las 8:07 horas, los trenes han iniciado y finalizado su recorrido en la estación de Tres Cantos. Según Adif, esta incidencia se ha registrado "en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario en la estación de Colmenar Viejo".

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