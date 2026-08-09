La crisis ferroviaria vive una caída del 8% en media distancia y un 15% en alta velocidad

El accidente de tren de Adamuz del pasado 18 de enero en el que un tren de Renfe chocó con un tren de Iryo y donde fallecieron 46 personas, más las múltiples incidencias y retrasos que se está viviendo en el sector ferroviario últimamente está dejando cifras preocupantes de la cantidad de gente que se sube a un tren.

Desciende el número de pasajeros de tren

Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta primera mitad del año ha habido un descenso considerable de la gente que hace trayectos en tren tanto de media, como de larga distancia. Los más perjudicados han sido los de alta velocidad, si comparamos los datos de este año con los del mismo período de 2025, ahora mismo dos de cada diez personas están optando por otros tipos de transporte como el autobús o el avión antes de hacer el viaje en tren. Este dato representa a tres millones de pasajeros.

8% menos en media distancia

Mientras que en el servicio de media distancia, el porcentaje es inferior, un 8,2% de usuarios son los que optan por no hacer ese traslado que antes hacían en tren. El año pasado se registró que durante el primer semestre fueron 328,8 millones las personas que viajaban en tren de media distancia, mientras que en 2026 la cifra ha caído 30 millones. Ahora son 328,8 millones de personas.

14% menos en larga distancia

Las tasas de viajeros han sido negativas desde el accidente de Adamuz, si se desglosa por meses: en enero cayeron el 14%, en febrero el 32%, en marzo el 18%, en abril el 15% y en mayo el 7%. Este estudio hace especial en el mes de junio, los trenes de alta velocidad como Ouigo, Iryo o Avlo tuvo un desplome del 9,8 internanual.