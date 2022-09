Shakira explica los sacrificios que tuvo que hacer en su relación con Gerard Piqué

Shakira ha confesado que está viviendo las horas más oscuras de su vida. En una entrevista a la revista Elle asegura que el amor es lo que nos impulsa y nos sostiene. "Todos pasamos por momentos difíciles en la vida pero lo más importante es confiar en la resiliencia del ser humano, sobre todo de nosotras las mujeres. Cada cual tiene que seguir su camino. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados", asegura.

La artista internacional explica que apoyó a su expareja Gerard Piqué viniendo a vivir a España ya que su carrera estaba en EEUU. "Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo y fue un acto de amor. Gracias a eso mis hijos pudieron tener una mamá presente", señala la cantante.

Cuenta además que "independientemente cómo se siente como expareja" él es el padre de sus hijos y tienen un trabajo que hacer para educarles. Pide a los medios de comunicación que les dejen espacio para mantener a salvo su vida privada.

Apunta la periodista Milagros Martín- Lunas Gorriti que no entiende por qué Shakira se refiere a las decisiones que tomó respecto a sus hijos como sacrificios. "No me gusta usar la palabra sacrificio. Veo en la entrevista que está preparando el terreno para decirle a los paparazzi que no saquen a sus hijos. Dice que cuando tuvo a Milan estaba todo el rato con Milan, y que iba y venía y me llevaba al niño a todos los sitios y en el 2014 cuando comienza en el colegio se asienta en España".