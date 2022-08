La promesa que Gerard Piqué habría incumplido con Shakira en su relación con Clara Chía

Tras semanas de rumores Gerard Piqué ya no esconde quién es su nueva amiga especial tras separarse de Shakira. El jugador del Fútbol Club Barcelona se ha dejado ver con Clara Chía, una joven de 23 años, durante el concierto de Dani Martín en el Summer Fest de Cerdanya. Según dejan ver las instantáneas la pareja tiene una actitud cómplice y no oculta su buena sintonía dedicándose muestras de afecto.

La cantante Shakira no se ha tomado nada bien que Piqué se muestre con su nueva amiga

Mientras algunas fuentes sostienen que ambos se conocieron porque ella trabaja en una de las empresas del futbolista, el medio Vanitatis confirma que ella era camarera de una de las discotecas a las que él iba de fiesta y allí saltó la chispa entre ambos. El nexo de unión entre Piqué y Clara Chía sería Riqui Puig, compañero de equipo y amigo personal de Piqué que formaría parte del círculo de amigos de la joven.

Fuentes allegadas a la cantante Shakira aseguran que la publicación de estas imágenes no ha gustado nada a la colombiana, que no se ha tomado nada bien que su ex se haya mostrado en público con su nueva novia. Al parecer Shakira y Piqué habían pactado no publicar imágenes con sus nuevas parejas hasta que pasara un año después de terminar la relación en común futo de la cual tienen 2 hijos.