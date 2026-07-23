El juez pide a cinco bancos información de más de 30 cuentas vinculadas al entorno familiar de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ampliado la investigación patrimonial sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El magistrado ha acordado solicitar a cinco entidades bancarias información sobre más de una treintena de cuentas relacionadas con varios miembros de su entorno familiar, dentro de las diligencias que se siguen en el denominado caso Koldo.

La decisión responde a una petición formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de completar el análisis financiero del exdirigente socialista y de las personas de su entorno.

La investigación se extiende al entorno familiar

La resolución afecta a la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano; a su hija, Alba Cerdán Muñoz; a su hermana, María Belén Cerdán León; y a su cuñado, Antonio Muñoz Cano. El juez ha requerido a las entidades bancarias la documentación correspondiente a las cuentas vinculadas a estas personas para profundizar en el estudio patrimonial que desarrolla la Guardia Civil.

En el informe remitido recientemente al magistrado, la UCO sostiene que existen "indicios que apuntan a la posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada". Los investigadores consideran, además, que se han reforzado las sospechas sobre presuntos ingresos recibidos por Santos Cerdán y su entorno a través de empresas que, supuestamente, habrían canalizado comisiones vinculadas a adjudicaciones de obra pública.

En ese mismo documento, la Guardia Civil argumenta la necesidad de ampliar la investigación al considerar que los familiares del exdirigente "también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar", razón por la que solicita acceder a su información financiera para completar el análisis económico.

El foco sobre Servinabar

La ampliación de las diligencias se enmarca en la pieza separada del caso Koldo que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, entre ellas contratos relacionados con Acciona.

Según el último informe de la UCO, Santos Cerdán habría mantenido un control efectivo sobre los fondos de Servinabar, empresa de la que los investigadores consideran que era copropietario junto al empresario Antxon Alonso. Los agentes sostienen que el exsecretario de Organización del PSOE habría dispuesto durante años de ingresos no declarados y utilizado fondos de esa mercantil para asumir gastos personales.

Entre las operaciones analizadas figura la negociación para la compra de un inmueble en el centro de Madrid por un importe cercano al millón de euros, un extremo que, según la Guardia Civil, reflejaría la disponibilidad de los recursos económicos de Servinabar.

Asimismo, los investigadores concluyen que la familia Cerdán recibió, al menos, 323.178,41 euros procedentes de esa empresa a lo largo de la última década.

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