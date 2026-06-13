Un toque picante y cremoso: Joseba Arguiñano sorprende con su receta de penne rigate con chipotle y ricota

La cocina de Joseba Arguiñano se caracteriza por su frescura y su capacidad para reinterpretar platos clásicos con un giro moderno. En esta ocasión, el chef ha conquistado los paladares de los espectadores al presentar una propuesta infalible para el día a día: penne rigate con chipotle y ricota. Una combinación perfecta que equilibra a la perfección el característico toque ahumado y picante del chile mexicano con la suavidad y el dulzor lácteo del queso italiano.

La receta destaca no solo por la explosión de sabores en el paladar, sino por su sencillez y rapidez de preparación. Joseba ha guiado paso a paso a la audiencia para ligar la salsa de forma homogénea, consiguiendo que la pasta corta retenga toda la cremosidad en sus estrías. Con este plato, el cocinero demuestra una vez más que no hace falta complicarse con técnicas imposibles para firmar un menú diario sorprendente, nutritivo y con ese puntito atrevido que alegra cualquier mesa.