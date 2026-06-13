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Y AHORA SONSOLES
El Papa León XIV ya está en Roma: regresó a salvo tras el tenso desalojo de su avión por una avería
El Pontífice aterriza finalmente en el Vaticano después de que un fallo técnico en el motor de su aeronave obligara a activar los protocolos de seguridad y retrasara su viaje.
Fin a las horas de incertidumbre. El Papa León XIV ha regresado finalmente a Roma sano y salvo, dejando atrás el gran susto vivido antes de su despegue. Lo que debía ser un viaje de rutina para el Santo Padre y su comitiva se transformó en un momento de tensión cuando las alarmas saltaron en el aeropuerto. Un problema técnico de última hora obligó a las autoridades a hacer bajar de urgencia al Pontífice del avión tras detectarse una preocupante avería en uno de los motores.
A pesar del revuelo inicial provocado por el desalojo forzoso y el consiguiente retraso de la hoja de ruta, los servicios de seguridad y aviación civil actuaron con total celeridad. Tal y como se ha analizado en Y ahora Sonsoles, uel Papa pudo emprender el vuelo de vuelta en el Falcon ofrecido por el rey Felipe VI. Su llegada a territorio romano ha sido recibida con gran alivio, confirmándose que se encuentra en perfecto estado de salud y listo para retomar su agenda oficial en el Vaticano tras un viaje de regreso que, afortunadamente, ha quedado solo en una anécdota aeronáutica.