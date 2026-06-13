Máxima alerta en Girona: buscan a un menor de 16 años desaparecido en la costa de Roses tras hallarse su moto acuática

Las alarmas se han encendido en la Costa Brava. Según se ha informado en el programa Y ahora Sonsoles, un amplio equipo de rescate busca contrarreloj a un joven de 16 años desaparecido en aguas de Roses (Girona). La inquietud entre sus familiares y las autoridades aumentó de forma drástica tras el alarmante hallazgo de la moto acuática en la que el menor había salido a navegar, la cual fue localizada flotando a la deriva y sin tripulante a bordo en mitad del mar.

Las condiciones marítimas y el paso de las horas juegan en contra de las labores de rastreo, manteniendo en vilo a toda la localidad. Desde el espacio televisivo se sigue con especial atención la evolución de este angustioso suceso, confiando en que el despliegue de emergencia logre localizar lo antes posible al menor sano y salvo.