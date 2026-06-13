Sorpresa de nivel Super Bowl en Tu cara me suena: Merche se une en directo a la gran actuación de María Parrado

El listón de la decimotercera edición de Tu cara me suena sigue subiendo a niveles estratosféricos. En la última gala, los espectadores han sido testigos de un auténtico espectáculo de masas gracias a María Parrado, quien tenía un mayúsculo reto. La joven artista ha tomado el escenario con una fuerza arrolladora, pero la auténtica catarsis en el plató ha llegado cuando, en mitad del número, se ha desvelado la gran sorpresa de la noche: Merche se ha unido a la actuación en riguroso directo.

La complicidad, el torrente vocal y la espectacular coreografía desplegada por ambas cantantes han contagiado de inmediato al jurado y al público, que se ha puesto en pie para corear un número musical que ya se posiciona entre lo mejor de la temporada. La fusión de sus voces y la impecable producción escénica han logrado trasladar a la perfección la atmósfera de un gran estadio americano. Con esta histórica alianza, María Parrado y Merche no solo han firmado una imitación sobresaliente, sino que han regalado a la audiencia un momento televisivo mágico e inolvidable cargado de poder femenino.