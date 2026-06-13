Luz planta cara a don Agustín: le exige que retire la denuncia contra Nieves

La tensión no deja de crecer en la colonia de Sueños de libertad. En esta ocasión, los focos se centran en la doctora Luz, quien ha decidido dar un paso al frente para proteger a Nieves de la complicada situación judicial en la que se encuentra. Con la determinación que la caracteriza, Luz ha acudido a hablar directamente con don Agustín para pedirle, sin rodeos, que retire la denuncia que pesa sobre la joven. Sin embargo, el sacerdote se ha mostrado inflexible ante sus súplicas, dejando claro que no piensa dar el brazo a torcer tan fácilmente.

Lejos de mostrar un ápice de compasión o ceder a la petición de la médico, don Agustín ha aprovechado el encuentro para contraatacar con reproches. El párroco le ha echado en cara que ya se confundió en una ocasión con ella y que, para él, "ya tuvo suficiente", cerrando así cualquier puerta a la negociación o al perdón. Este duro enfrentamiento no solo deja a Nieves en una posición extremadamente vulnerable y desamparada, sino que recrudece la ya de por sí distante y complicada relación entre la doctora de la colonia y las autoridades eclesiásticas del lugar.

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