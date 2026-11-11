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Alberto Núñez Feijóo explica por qué derogará los decretos Maricarmen: "Son malos para los inquilinos y para los propietarios"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha repasado los retos que afronta su formación en las próximas semanas y ha analizado el escenario político en el que se desarrollará la campaña electoral.

Alberto Núñez Feijóo explica por qué derogará el decreto Maricarmen

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En plena cuenta atrás para el inicio de la campaña electoral, El Hormiguero ha recibido a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno ha repasado con Pablo Motos la actualidad nacional y las propuestas con las que afronta una cita decisiva con las urnas.

Durante la entrevista, el político gallego ha asegurado que derogará los llamados decretos Maricarmen sobre vivienda si llega a La Moncloa y ha explicado los motivos. "Son malos para los inquilinos y para los propietarios", ha asegurado, añadiendo que "cada vez en estos ocho años que el Gobierno ha actuado ha subido el precio de la vivienda y ha bajado el número de viviendas en oferta".

Feijóo se ha comprometido a "construir un millón de viviendas" y también ha aprobar tres proyectos de ley en sus primeros cien días en La Moncloa, entre ellos uno antiokupas, una ley de suelo y modificar la ley de propiedad horizontal.

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