Marta anima a Fina para que confíe en su talento antes de la exposición

Marta está ayudando a Fina con su crisis de confianza previa a la exposición. La fotógrafa cree que sus fotos no son lo suficientemente buenas y que no van a estar a la altura del evento.

Por ello, Marta ha decidido motivarla para que crea en ella misma y en lo que vale. “Te has convertido en toda una artista”, le ha alabado Marta.

La joven le ha pedido a Fina que piense en sus comienzos y en cómo ha luchado para llegar a donde está.

“Eres una mujer admirable”, le ha piropeado Marta.

De la Reina se ha disculpado por no haber sabido ver lo que Fina necesitaba cuando llegó de Argentina, y ahora se ha convertido en una artista de mucho nivel. Quizá debió apoyarla más cuando estaban juntas.

Ahora, Fina...¡Va a exponer en Madrid!

Fina, finalmente, le ha pedido que vaya a la exposición, ¿lo hará?