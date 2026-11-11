Capítulo 687
Marta anima a Fina para que confíe en su talento antes de la exposición
Marta, con el corazón partido, intenta que Fina confíe en ella antes de exponer, aunque no puede evitar sentirse dolida.
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Marta está ayudando a Fina con su crisis de confianza previa a la exposición. La fotógrafa cree que sus fotos no son lo suficientemente buenas y que no van a estar a la altura del evento.
Por ello, Marta ha decidido motivarla para que crea en ella misma y en lo que vale. “Te has convertido en toda una artista”, le ha alabado Marta.
La joven le ha pedido a Fina que piense en sus comienzos y en cómo ha luchado para llegar a donde está.
“Eres una mujer admirable”, le ha piropeado Marta.
De la Reina se ha disculpado por no haber sabido ver lo que Fina necesitaba cuando llegó de Argentina, y ahora se ha convertido en una artista de mucho nivel. Quizá debió apoyarla más cuando estaban juntas.
Ahora, Fina...¡Va a exponer en Madrid!
Fina, finalmente, le ha pedido que vaya a la exposición, ¿lo hará?
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