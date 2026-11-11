Alberto Núñez Feijóo habla sobre el "declive" del PSOE: "Sánchez es el alumno aventajado de Zapatero"

La política ha vuelto a ser protagonista en El Hormiguero con la visita de Alberto Núñez Feijóo. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno ha analizado el panorama político y los retos que afronta su partido.

Antes de terminar la entrevista, Pablo Motos le ha pedido que hablase sobre un hipotético pacto entre los dos grandes partidos de España. El invitado ha dicho que siempre ha tenido respeto al Partido Socialista, pero ha afirmado que con Zapatero comenzó su declive.

El candidato ha sido más duro todavía con Pedro Sánchez, al que ha catalogado como "el alumno aventajado" el propio Zapatero. Cargando contra los casos de corrupción que rodean al PSOE, Feijóo ha dicho que no puede confiar en un dirigente así.