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Alberto Núñez Feijóo critica la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "¿Es esto empatizar con las víctimas?"

El candidato del Partido Popular ha hablado sobre la no presencia del presidente del Gobierno en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Alberto Núñez Feijóo critica la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "¿Es esto empatizar con las víctimas?"

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Alberto Núñez Feijóo ha visitado El Hormiguero en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder del Partido Popular ha repasado la actualidad política del país y ha explicado algunas de las principales propuestas de su formación.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su opinión sobre la dimisión de Óscar Puente y qué piensa sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

El candidato ha dicho que le parece una "negligencia continuada" lo ocurrido con los trenes en España y ha criticado fuertemente la no presencia del presidente del Gobierno en el acto para homenajear a los fallecidos y a sus allegados: "¿Es esto empatizar con las víctimas?", ha dicho.

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