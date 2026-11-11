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Alberto Núñez Feijóo, convencido de que Vox actuará con "responsabilidad" si los españoles votan un cambio de Gobierno

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado algunos de los principales asuntos que están marcando la agenda política nacional y ha compartido sus planteamientos ante la próxima cita con las urnas.

Alberto Núñez Feijóo, sobre un posible pacto con Vox

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La política ha tomado protagonismo en El Hormiguero con la presencia de Alberto Núñez Feijóo. En vísperas del comienzo oficial de la campaña electoral, el líder popular y candidato a la Presidencia del Gobierno ha analizado junto a Pablo Motos algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos.

Durante la entrevista, el presentador le ha preguntado por los detalles que ha podido hablar con Santiago Abascal. Feijóo ha asegurado que el único acuerdo ha sido respecto al Senado y como respuesta al pacto del PSOE con su coalición de izquierdas, lo que ha descrito como un cambio de las reglas del juego. "No hemos hablado para nada de coalición de Gobierno, de cargo, de vicepresidentes..., no me ha pedido nada", ha asegurado.

Respecto a una posible convivencia con Vox, ha reconocido que la experiencia en la primera legislatura de las comunidades autónomas "no fue buena". Sin embargo, cree que "hay estabilidad" en los actuales gobiernos. Además, ha apelado a la "responsabilidad" si los españoles estiman que haya un cambio a partir de las próximas elecciones. Además, ha mostrado su compromiso con aprobar los Presupuestos Generales del Gobierno porque, en caso contrario, volvería a citar con las urnas.

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