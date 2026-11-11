Feijóo, sobre la relación de Sánchez con Marruecos: “En su móvil tiene que haber alguna cloaca”

La política ha vuelto a ser protagonista en El Hormiguero con la visita de Alberto Núñez Feijóo. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno ha analizado el panorama político y los retos que afronta su partido.

Uno de los temas que no ha podido dejar pasa por alto Pablo Motos ha sido el de la crisis migratoria de Ceuta. El candidato ha apuntado directamente al presidente del Gobierno y ha afirmado, sobre su relación con Marruecos que "es evidente que en el móvil de Sánchez tiene que haber alguna cloaca".

Según ha dicho Feijóo, el hackeo de Pegasus que sufrió Pedro Sánchez ha provocado que este no quiera investigar la razón de fondo por la que se produjo el salto masivo a la Ciudad Autónoma.