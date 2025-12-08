La 'geología eléctrica' de Marron deja boquiabiertos a Salva Reina y Alejo Sauras: "Qué guapo"

Salva Reina y Alejo Sauras han compartido juntos una visita llena de cercanía y buen humor en El Hormiguero. Su complicidad ha brillado en cada anécdota y cada risa, dejando una entrevista espontánea y tan natural como divertida.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a sorprender a los invitados con un experimento basado en 'geología eléctrica'. En él, el equipo de ciencia ha demostrado la increíble conductividad de unas piedras capaces de hacer saltar chispas al chocarlas.

Los invitados se han quedado perplejos cuando el colaborador ha llevado la sección al próximo nivel haciendo el experimento a gran escala. "¡Qué guapo!", se le ha podido escuchar exclamar a Salva.