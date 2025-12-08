Antena 3 LogoAntena3
Muy sorprendente

La 'geología eléctrica' de Marron deja boquiabiertos a Salva Reina y Alejo Sauras: "Qué guapo"

El equipo de ciencia ha demostrado el poder conductor de algunos minerales capaces de crear chispas al chocarlos.

Salva Reina y Alejo Sauras han compartido juntos una visita llena de cercanía y buen humor en El Hormiguero. Su complicidad ha brillado en cada anécdota y cada risa, dejando una entrevista espontánea y tan natural como divertida.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a sorprender a los invitados con un experimento basado en 'geología eléctrica'. En él, el equipo de ciencia ha demostrado la increíble conductividad de unas piedras capaces de hacer saltar chispas al chocarlas.

Los invitados se han quedado perplejos cuando el colaborador ha llevado la sección al próximo nivel haciendo el experimento a gran escala. "¡Qué guapo!", se le ha podido escuchar exclamar a Salva.

Revive la entrevista completa a Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero

Las recetas de postres de Karlos Arguiñano lo tienen todo para triunfar, sobre todo cuando se trata de ocasiones especiales en las que no te sobra el tiempo.

Cada vez son más los usuarios que relatan cómo una simple apertura de puerta termina en facturas infladas con supuestos suplementos de emergencia. La falta de regulación y la vulnerabilidad del momento convierten estas intervenciones en el caldo de cultivo perfecto para los abusos.

