Llega el Festival de música Starlite de Marbella con esta atractiva oferta

La etapa festivalera ha llegado. Los principales festivales de música de nuestro país empiezan a celebrarse, mientras otros ultiman detalles. En concreto, el festival de música Starlite Catalana Occidente que este año celebra en Marbella (Málaga) su 13 edición, ha anunciado recientemente el inicio del proceso de inscripción para la selección de personal para el próximo verano.

La empresa organizadora del evento tiene previsto contratar a 1.000 personas en las áreas de logística, restauración, venta de entradas, seguridad, 'hospitality', zona comercial, lounge y animación. Aquellos que quieran optar a los puestos señalados tienen que formalizar de manera telemática las inscripciones del proceso de selección. El plazo para cerrar este trámite se cierra el 7 de mayo. Durante ese día y hasta el 9 de mayo comenzarán las entrevistas presenciales, que se llevarán a cabo en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez.

Contratos de hasta cinco meses

Si piensas que serán contratos de tan solo unos días, mientras se realiza el festival, sigue leyendo porque no es así. Starlite ofrecerá contratos de hasta cinco meses de duración, y el 90% de las personas contratadas son de procedencia local. Un dato a resaltar es que el festival cuenta con un índice de repetición del 70% entre los empleados de ediciones anteriores. "Formar parte de la organización del festival supone una oportunidad de empleo extraordinaria, especialmente para los trabajadores de la Costa del Sol, que así lo manifiestan volviendo cada año a presentarse al proceso de selección", destacaban desde la organización del evento.

La anterior edición de Starlite tuvo lugar del 21 de junio al 2 de septiembre de 2023. Acudieron más de 350.000 personas de 95 nacionalidades, más de 600 horas, 67 espectáculos en el Auditorio, 20 conciertos en Sessions y más de 250 pinchadiscos.

Cartel Starlite 2024

El cartel de Starlite Occident de esta edición ya cuenta con las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (14 de junio), Van Morrison (15 de junio), Sheryl Crow (21 de junio), Aitana (22 de junio, 29 de julio y 30 de julio), Vanesa Martín (29 de junio), Myke Towers (3 de julio), Emilia (4 de julio), Camilo (6 y 8 de julio), Keane (9 de julio), The Corrs (10 de julio), Julian Marley & The Uprising (11 de julio), y Christian Nodal (13 de julio). También las de Take That (14 y 15 de julio), Carlos Vives (16 de julio), Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (19 de julio), Pablo López (20 de julio y 21 de agosto), Simple Minds (22 de julio), Tom Jones (23 de julio), Diana Krall (24 de julio), Luis Miguel (31 de julio, y 2 y 3 de agosto), Los Secretos (1 de agosto), Antonio José (6 de agosto), Hauser (7 de agosto), Miguel Poveda (8 de agosto), y UB40 ft. Ali Campbell (9 de agosto).

Entre ellos, también estarán Nick Carter (10 de agosto), Taburete (12 de agosto), Plácido Domingo (13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (16 de agosto), Sara Baras (17 de agosto), Siempre Así (19 de agosto) Vanesa Martín (20 de agosto), Rels B (22 de agosto), Ana Mena (23 de agosto) y Hombres G (31 de agosto).

