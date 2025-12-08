Antena 3 LogoAntena3
Alexey Pajitnov, inventor de Tetris, revela en El Hormiguero cómo creó el juego

El informático ruso ha desvelado cómo se le ocurrió la idea de crear el videojuego más jugado de la historia.

Alexey Pajitnov, inventor de Tetris, revela en El Hormiguero cómo creó el juego

La visita conjunta de SalvaReina y AlejoSauras a El Hormiguero ha dejado una entrevista dinámica y entretenida. Entre bromas, relatos inesperados y mucha química, los actores han demostrado por qué forman un tándem tan querido por la audiencia.

Tras conocer más sobre los intérpretes, Pablo Motos le ha dado la bienvenida a AlexeyPajitnov. El informático ruso fue el creador del Tetris, uno de los videojuegos más reconocidos y jugados de la historia.

El programador ha desvelado cómo fue crear una de las revoluciones más importantes de la historia a nivel de entretenimiento, por qué se le ocurrió hacerlo y el motivo por el que no ganó dinero inicialmente por haber nacido en la Rusia comunista.

El actor ha desvelado cómo una de sus manías más extrañas casi le juega una mala pasada.

