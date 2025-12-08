Alexey Pajitnov, inventor de Tetris, revela en El Hormiguero cómo creó el juego

La visita conjunta de SalvaReina y AlejoSauras a El Hormiguero ha dejado una entrevista dinámica y entretenida. Entre bromas, relatos inesperados y mucha química, los actores han demostrado por qué forman un tándem tan querido por la audiencia.

Tras conocer más sobre los intérpretes, Pablo Motos le ha dado la bienvenida a AlexeyPajitnov. El informático ruso fue el creador del Tetris, uno de los videojuegos más reconocidos y jugados de la historia.

El programador ha desvelado cómo fue crear una de las revoluciones más importantes de la historia a nivel de entretenimiento, por qué se le ocurrió hacerlo y el motivo por el que no ganó dinero inicialmente por haber nacido en la Rusia comunista.