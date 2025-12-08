Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira: “Me volveré loca”

Después de recibir el alta en el hospital, Seren ha salido acompañada de Bahar y Çağla rumbo a casa. Todo parecía tranquilo hasta que ha visto el coche de Uras aparcado frente a la puerta. En ese mismo instante, algo ha estallado dentro de ella. Sin pensarlo dos veces, ha cogido un palo y ha empezado a golpear el vehículo con toda la fuerza que llevaba acumulada desde que recuperó la memoria.

Entre gritos y golpes, la joven ha descargado toda la rabia que no había podido expresar. Bahar ha corrido hacia ella para detenerla, intentando esquivar los palazos mientras le suplicaba: “Seren, para, por favor. Tú no eres así”, le ha dicho una y otra vez.

Pero Seren estaba desbordada. “Necesito sacarlo. Si no lo saco me voy a volver loca”, ha respondido, temblando. Poco a poco, con Bahar y Çağla a su lado, ha empezado a calmarse, consciente de que la violencia no iba a curar nada.

Ya más tranquila, ha pedido un pintalabios. Bahar no llevaba ninguno, pero Çağla sí, y se lo ha dado sin dudar. Seren ha usado el pintalabios para escribir en el coche de Uras, marcándolo para que todo el mundo sepa que es un hombre infiel.

Después, sin mirar atrás, ha dejado el coche destrozado, pero no el dolor que todavía lleva dentro.