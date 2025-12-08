Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 8 de diciembre

Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira: “Me volveré loca”

La tensión acumulada desde que recuperó la memoria ha estallado a las puertas del hospital. Seren ha perdido el control y ha destrozado el coche de Uras mientras Bahar y Çağla intentaban detenerla.

Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira

Publicidad

Después de recibir el alta en el hospital, Seren ha salido acompañada de Bahar y Çağla rumbo a casa. Todo parecía tranquilo hasta que ha visto el coche de Uras aparcado frente a la puerta. En ese mismo instante, algo ha estallado dentro de ella. Sin pensarlo dos veces, ha cogido un palo y ha empezado a golpear el vehículo con toda la fuerza que llevaba acumulada desde que recuperó la memoria.

Entre gritos y golpes, la joven ha descargado toda la rabia que no había podido expresar. Bahar ha corrido hacia ella para detenerla, intentando esquivar los palazos mientras le suplicaba: “Seren, para, por favor. Tú no eres así”, le ha dicho una y otra vez.

Pero Seren estaba desbordada. “Necesito sacarlo. Si no lo saco me voy a volver loca”, ha respondido, temblando. Poco a poco, con Bahar y Çağla a su lado, ha empezado a calmarse, consciente de que la violencia no iba a curar nada.

Ya más tranquila, ha pedido un pintalabios. Bahar no llevaba ninguno, pero Çağla sí, y se lo ha dado sin dudar. Seren ha usado el pintalabios para escribir en el coche de Uras, marcándolo para que todo el mundo sepa que es un hombre infiel.

Después, sin mirar atrás, ha dejado el coche destrozado, pero no el dolor que todavía lleva dentro.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira

Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira: “Me volveré loca”

Así suena la canción turca que Ferit le dedica a Seyran y que esconde un poderoso mensaje de amor

Así suena la canción turca que Ferit le dedica a Seyran y que esconde un poderoso mensaje de amor

Ángela Chica y Ástrid Janer

El juego que revela la química entre Ástrid Janer y Ángela Chica en La Encrucijada

Así quedan las cosas tras la boda de Gabriel y Begoña... ¿en qué lugar está Andrés?
Repasa la historia

Así quedan las cosas tras la boda de Gabriel y Begoña en Sueños de libertad... ¿en qué lugar está Andrés?

Bahar, entre el dolor de Seren y el error de Uras: esta noche todo se complica en Renacer
Avance

Bahar, entre el dolor de Seren y el error de Uras: esta noche todo se complica en Renacer

"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes
Más allá de la pantalla

"No queríamos quedarnos en esa superficialidad": así trabajaron Carlota Baró y Xoel Fernández la relación entre sus personajes

Los actores que interpretan a Renata y a Domingo en Las hijas de la criada nos cuentan cómo han construido el mundo de este matrimonio.

Seyran
Capítulo 65

Seyran es secuestrada por Akin: la venganza de Mezide contra Hattuç arranca de la forma más cruel

El secuestro es el primer golpe de la venganza que Mezide ha esperado durante años contra Hattuç. La familia Korhan se enfrenta ahora a su mayor amenaza.

Suna

Suna escucha la declaración de amor de Aysel a Abidin y estalla: “¡Esto son encuentros inmorales!”

#Serfer

La sorpresa que Seyran nunca olvidará: Ferit le dedica una canción y le presenta su nueva tienda #Seyfer

Asuman

Asuman rompe las normas por Doruk y Hattuc la humilla delante de toda la mansión

Publicidad